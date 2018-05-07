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    Порадует ли команды своих болельщиков забитыми мячами?

    «Рубин» — «Уфа». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 7 мая

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    «Уфа» — «Рубин»
    «Уфа» — «Рубин»
    В рамках 29-го тура российской Премьер-лиги казанский «Рубин» на своем поле примет «Уфу». Встреча, которая состоится 7 мая, начнется в 19:30 по мск. Прогноз на «Рубин» — «Уфа».

    «Рубин»

    Подопечные Курбана Бердыева после 28-ми матчей чемпионата находятся на 9-й строке в турнирки РФПЛ. В этих поединках они заработали 36-ть баллов. И от 6-й «Уфы» «Рубин» отстает на 3-и очка, а 14-й «Амкар» опережает на 5-ть пунктов.

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    «Рубиновые» после зимнего перерыва проиграли только одну игру. В 23-м туре они уступили на своей арене московскому «Спартаку» со счетом 1:2.

    На данный момент у казанцев 5-матчевая беспроигрышная серия. За этот период клуб из Казани 2-е встречи выиграл и 3-и свел вничью.

    Ближайшие события

    Расписал мировую с «Уралом» (1:1) и столичным «Динамо» (0:0) на выезде, а также с «Ростовом» (0:0) дома. Обыграл на родной арене «Ахмат» (3:0) и в гостях «Амкар» (3:0).

    Матчи этого сезона на домашней арене принесли казанцам 5-ть побед, 4-е ничьи и 5-ть поражений, разница мячей — 19:13.

    «Уфа»

    «Горожане» за 2-а тура до окончания российского первенства расположились на 6-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 39-ть очков. Столько же баллов имеет 7-й «Арсенал» Тула, но уступает «Уфе» только по дополнительным показателям.

    Футболисты Сергея Семака не знают горечи поражений в 3-х поединках кряду. Смогли разойтись миром с московским ЦСКА (1:1) дома и «Локомотивом» (0:0) в гостях. В 28-м туре одолели «СКА-Хабаровск» на родной арене со счетом 1:0.

    Все прогнозы на футбол

    Гостевые игры принесли «Уфе» только 2-е виктории, 6-ть раз матчи закончились ничейным результатом и в 6-ти встречах башкиры уходили с поля побежденными. Разница забитых и пропущенных — 9:16.

    2,50обе забьют: да

    В рамках Премьер-лиги оппоненты провели между собой только 3-и поединка в Казани. И только в стартовой игре «Уфа» разжилась очками (1:1). В 2-х других встречах победу праздновал «Рубин» (3:1 и 2:1).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Рубин», оценивая победу гостей с коэффициентом 1,85.

    За успех «Уфы» предлагают 5,50, а ничью оценивают с коэффициентом 3,30.

    В поединках между собой в элите российского футбола соперники всегда обменивались забитыми мячами. И учитывая то, что «Рубин» будет стараться сравняться по очкам с предстоящим соперником, скорее всего, нас ждет открытая игра.

    Рекомендуем поставить на — обе забьют: да за 2,50.

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