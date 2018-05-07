«Рубин» — «Уфа». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 7 мая

«Рубин»

Подопечные Курбана Бердыева после 28-ми матчей чемпионата находятся на 9-й строке в турнирки РФПЛ. В этих поединках они заработали 36-ть баллов. И от 6-й «Уфы» «Рубин» отстает на 3-и очка, а 14-й «Амкар» опережает на 5-ть пунктов.

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«Рубиновые» после зимнего перерыва проиграли только одну игру. В 23-м туре они уступили на своей арене московскому «Спартаку» со счетом 1:2.

На данный момент у казанцев 5-матчевая беспроигрышная серия. За этот период клуб из Казани 2-е встречи выиграл и 3-и свел вничью.

Расписал мировую с «Уралом» (1:1) и столичным «Динамо» (0:0) на выезде, а также с «Ростовом» (0:0) дома. Обыграл на родной арене «Ахмат» (3:0) и в гостях «Амкар» (3:0).

Матчи этого сезона на домашней арене принесли казанцам 5-ть побед, 4-е ничьи и 5-ть поражений, разница мячей — 19:13.

«Уфа»

«Горожане» за 2-а тура до окончания российского первенства расположились на 6-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 39-ть очков. Столько же баллов имеет 7-й «Арсенал» Тула, но уступает «Уфе» только по дополнительным показателям.

Футболисты Сергея Семака не знают горечи поражений в 3-х поединках кряду. Смогли разойтись миром с московским ЦСКА (1:1) дома и «Локомотивом» (0:0) в гостях. В 28-м туре одолели «СКА-Хабаровск» на родной арене со счетом 1:0.

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Гостевые игры принесли «Уфе» только 2-е виктории, 6-ть раз матчи закончились ничейным результатом и в 6-ти встречах башкиры уходили с поля побежденными. Разница забитых и пропущенных — 9:16.

2,50обе забьют: да

В рамках Премьер-лиги оппоненты провели между собой только 3-и поединка в Казани. И только в стартовой игре «Уфа» разжилась очками (1:1). В 2-х других встречах победу праздновал «Рубин» (3:1 и 2:1).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Рубин», оценивая победу гостей с коэффициентом 1,85.

За успех «Уфы» предлагают 5,50, а ничью оценивают с коэффициентом 3,30.

В поединках между собой в элите российского футбола соперники всегда обменивались забитыми мячами. И учитывая то, что «Рубин» будет стараться сравняться по очкам с предстоящим соперником, скорее всего, нас ждет открытая игра.

Рекомендуем поставить на — обе забьют: да за 2,50.

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