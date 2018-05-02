«Гремио» — «Серро Портеньо». Прогноз и ставки на матч группового этапа Кубка Либертадорес 2 мая

«Гремио»

«Мушкетеры» после 3-х поединков группового раунда КЛ расположились на 2-м месте в своем квартете. В этих поединках они заработали 5-ть очков.

Стартовала дружина Ренато Гаушо с выездной ничьей с уругвайским «Дефенсор Спортинг» — 1:1. Во 2-м туре на родной арене «Гремио» разгромил венесуэльский «Монагас СК» со счетом 4:0.

В заключительной игре первого круга КЛ бразильская команда в гостях поделила очки с предстоящем соперником — 0:0.

Во внутреннем чемпионате «трёхцветные» провели 3-и матча. В первой игре бразильской Серии А они обыграли «Крузейро» (1:0) на выезде, затем расписали мировую с «Атлетико Паранаенсе» (0:0) и в 3-м туре проиграли в гостях «Ботафого» (1:2).

С 4-мя баллами «Гремио» расположился на 8-й строке в турнирной таблице Серии А.

«Серро Портеньо»

«Серро Портеньо» в 3-х поединках своей группы 1 смог набрать 7-мь пунктов. Это количество баллов позволяет парагвайцам возглавлять свой квартет.

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В первой игре группового этапа команда Леонеля Альвареса на выезде обыграла венесуэльский «Монагас СК» со счетом 2:0. Затем на родной арене переиграла «Дефенсор Спортинг» из Уругвая (2:1) и в 3-м туре «циклон» сыграл вничью с «Гремио» (0:0) дома.

В чемпионате Парагвая «сине-гранатовые» после 14-ти поединков занимают 3-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 25-ть очков. От первой строки они отстают на 8-мь пунктов.

1,63победа «Гремио» с форой (-1)

Клуб из Асунсьона на данный момент имеет 7-ми матчевую серию без поражений в парагвайском первенстве. В этих поединках он одержал 6-ть побед при одной ничьей.

Прогноз

Букмекеры отдают преимущество хозяевам поединка, оценивая их победу в 1,35. На победу гостей предлагают — 12,00, ничья — 4,50.

На своем поле бразильская команда выступает очень мощно. Для выхода в следующий раунд соревнований, в оставшихся 3-х матчах, «Гремио» будет нужно выиграть 2-е встречи.

В этом поединке, скорее всего, хозяева не оставят шансов гостям. Ставим на их победу с форой (-1) за 1,63.

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