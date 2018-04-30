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    «Движуха» припадет на второй тайм

    «Бетис» — «Малага». Прогноз и ставки на матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу 30 апреля

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    Фабиан Руис
    Фабиан Руис
    Sport English
    В рамках 35-го тура испанской Примеры «Бетис» 30 апреля примет на своем поле «Малагу». Начало матча – в 22:00 по Москве. Прогноз на «Бетис» — «Малага».

    «Бетис»

    Лучшее слово, чтобы описать «Бетис» на финише сезона – это огонь. Команда Кике Сетьена выдала потрясающую серию из шести побед подряд (до прошлого тура). Это при том, что в соперниках были крепкие середняки чемпионата Испании: «Хетафе» (1:0), «Жирона» (1:0) и «Эйбар» (2:0).

    Но еще более примечательно другое. Впервые за историю клуба «огурцы» не пропускали шесть матчей подряд (включительно с прошлым туром). Такие результаты оставляют «гелиополитам» шансы на попадание в зону Лиги чемпионов. Но для этого нужно выиграть все оставшиеся матчи и ждать продолжения хандры «Валенсии».

    В прошлом туре победная серия прервалась, однако назвать это неудачей нельзя. Нулевая ничья против «Атлетико» на его стадионе – об этом некоторые клубы только мечтают. А «Бетис» обнаглел и принялся воплощать мечту в реальность.

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    За первый тайм владение мячом у команды Сетьена составило 71%! А по итогам всей игры «огурцы» даже были прицельнее «матрасников»: 4-2 по попаданиям в створ.

    «Малага»

    С прошлого тура «Малага» играла в официальном статусе вылетевшей команды. В некотором роде напряжение спало с плеч ребят Хосе Гонсалеса Лопеса. Потому они ударили лихом об землю и внезапно «натянули» «Реал Сосьедад» 2:0.

    Ближайшие события

    Это при 33% владения и всего четырех ударах по воротам «басков». Но оборонительная схема «Малаги» (4-4-1-1) не давала свободного пространства сопернику, и тот вынужден был суетиться при создании моментов. Что и привело ко всего двум попаданиям в створ ворот «анчоусов».

    Футболистам Хосе Лопеса остается только провести «рекламную кампанию» для самих себя: пропиарить себя как достойного исполнителя и все-таки остаться в Примере.

    Прогноз

    Последние три тура «Бетис» все меньше забивал на своем стадионе. Сначала три гола против «Эспаньола», два против «Эйбара» и один против «Лас-Пальмаса». С другой стороны, «Малага» в трех матчах из последних пяти пропускала как минимум дважды.

    2,10«2 тайм > 1 тайма»

    У обоих команд достаточно травмированных игроков, да и финиш сезона не прибавляет сил. Потому особо резвой игры не ждем. Считаем, что основная «движуха» припадет на вторую половину матча. По статистике, «Бетис» большинство своих голов (35 из 54-х) забивал именно во втором тайме.

    Ставим «2 тайм > 1 тайма» за 2,10.

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