«Зенит» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч 28-го тура чемпионата России по футболу 29 апреля

«Зенит»

В зимний перерыв питерский клуб отправил в аренды защитника Ивана Новосельцева, полузащитника Олега Шатова и нападающего Артема Дзюбу, приобретя полузащитника Магомеда Оздоева и защитника Эльмира Набиуллина.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Чемпионат России для команды Роберто Манчини возобновился домашним матчем с «Амкаром» (0:0), затем «Зенит» не слишком удачно съездил в Германию, проиграв в матче Лиги Европы местному «Лейпцигу» — 1:2.

Выезд в гости к «Ростову» в рамках РФПЛ окончился безголевой ничьей, третьей подряд в РФПЛ, после чего питерцы сыграл вничью с «Лейпцигом» (1:1) в ответном матче Лиги Европы и покинули турнир.

3,70Ничья и ТМ 2,5 После паузы на матчи сборных «Зенит» прервал безголевую серию в РФПЛ, одержав выездную победу над «Уфой» со счетом 2:1. В домашнем матче с «Краснодаром» питерцы уступили со счетом 1:2, пропустив на последних минутах.

Зато потом одержали две победы подряд, одолев дома «Уфу» (1:0) и «Динамо» (2:1). В матче с москвичами победный мяч был забит на последних минутах.

В последнем матче «Зенит» в Туле сыграл вничью с местным «Арсеналом» (3:3), причем по ходу матча питерцы могли как проиграть, так и одержать победу, которую упустили. пропустив на последних минутах.

В чемпионате России «Зенит» с 49 очками на 4-м месте, на 8 очков отставая от лидирующего «Локомотива», и на 1 очко — от зоны Лиги чемпионов, которая увеличилась до трех первых мест.

Разница мячей 40-20, лучший бомбардир — травмированный и выбывший надолго Александр Кокорин с 10 голами и 3 ассистами. У Далера Кузяева 6 голов и 2 ассиста.

По 4 гола и 6 пасов у Леандро Паредеса и Себастьяна Дриусси, 4 гола и 3 передачи у Доменико Кришито.

В предстоящем матче не сыграют травмированный защитник Эмануэль Маммана, вратарь Андрей Лунев и форвард Александр Кокорин.

ЦСКА

Чемпионат России для ЦСКА возобновился домашней победой над екатеринбургским «Уралом» (1:0). В 1/8 финала Лиги Европы ЦСКА на своем поле проиграл французскому «Лиону» со счетом 0:1.

Затем в рамках РФПЛ армейцы разгромили в Грозном «Терек» со счетом 3:0, а в ответном еврокубковом матче одержали выездную победу над «Лионом» (3:2), выйдя в четвертьфинал Лиги Европы.

1,83«Зенит» выиграет один из таймов Во время международной паузы армейцы сыграли контрольный матч с «Разянью», победив со счетом 4:0. А в последней встрече РФПЛ на выезде победили неуступчивый «Ростов» со счетом 2:1.

В четвертьфинале Лиги Европы ЦСКА сыграл с лондонским «Арсеналом», проиграв со счетом 1:4 на выезде и упустив победу в ответном домашнем матче 2:2. Между этими встречами ЦСКА в столичном дерби уступил «Динамо» (1:2).

В апреле армейский клуб на выезде сыграл вничью с «Уфой» (1:1), дома разгромил «Амкар» (3:0), а в последнем матче дома вырвал волевую победу над «Краснодаром» (2:1) благодаря дублю Ахмета Мусы.

В результате ЦСКА с 51 очком занимает 2-е место, на 6 очков отставая от лидера, разница мячей 41-22.

3,0Муса забьет Лучший бомбардир команды с 9 голами и 3 ассистами — Витиньо, 5 голов и 4 передачи у Понтуса Вернблума, 4 гола и 5 ассистов у Бибраса Натхо.

3 гола и 7 результативных передач записал на свой счет Алан Дзагоев. 3 гола за весенний отрезок забил Ахмед Муса.

Из-за травм не сыграют в матче защитник Виктор Васин и хавбек Астемир Гордюшенко.

В первом круге ЦСКА дома сыграл с «Зенитом» 0:0. В прошлом сезоне обе встречи так же закончились вничью — 0:0 в Москве и 1:1 в Петербурге.

В последних семи выездах в Питер, ЦСКА лишь дважды сыграл вничью, пять победы одержал «Зенит». Последний раз армейцы побеждали в северной столице еще в сезоне 2010/11.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Зенит», оценивая победу гостей с коэффициентом 2,40.

За успех «Зенита» предлагают 2,87, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,20.

2,20Гол с 76 минуты и до конца матча Матч имеет серьезное турнирное значение для питерцев, которые могут остаться без Лиги чемпионов. ЦСКА же нужно не только отстоять вторую строчку (на пятки наступает «Спартак»), но и есть шанс побороться за золото. Армейцам есть что терять и они будут действовать осторожнее, стремясь сохранить статус-кво. Встреча скорее всего завершится результативной ничьей.

Интересны варианты «обе команды забьют» за 1,85 и «тотал голов меньше 2,5» за 1,65, а также европейский гандикап «победа ЦСКА +1 гол» — за 1,44.

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