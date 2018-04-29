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    В «Театре» будет бойкое представление

    «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 36-го тура английской Премьер-лиги 29 апреля

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Арсенал Календарь АПЛ
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    Хуан Мата
    Хуан Мата
    В 36-м туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» 29 апреля примет на «Олд Траффорд» лондонский «Арсенал». Кевин Френд выведет команды на поле в 18:30 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».

    «Манчестер Юнайтед»

    «Красные дьяволы» оторвались от «Ливерпуля» на три очка и пока удерживают это преимущество. Календарь дает команде Моуринью перспективу финишировать на втором месте: самая сложная игра на финишной прямой как раз против «Арсенала».

    Плюс, португальский наставник «Манчестер Юнайтед» снова поставил команду на ноги и вывел ее в финал Кубка Англии. В полуфинальном матче «дьяволы» обыграли «Тоттенхэм» 2:1. Пропустив от Алли на 11-й минуте, «манкунианцы» взяли себя в руки и вытащили игру на жилах.

    В игре против «Арсенала» мы не ждем привычной тактики Моуринью, потому что: «канониры» не будут максимально настроены на борьбу – раз; даже если они настроятся, на выезде у них дела катастрофически плохи – два; лазарет «Манчестер Юнайтед» практически пустой – три.

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    Единственная горечь Моуринью – потеря Антонио Валенсии. «Мотор» манчестерского клуба травмировался в полуфинальном мачте Кубка Англии.

    «Арсенал»

    До гарантированного места в групповой стадии Лиги Европы на следующий год еще шесть очков. Впереди важная ответная игра против «Атлетико» в Испании. Вот где брать мотивацию конкретно на этот матч? Только в достойной отставке своего тренера.

    Ближайшие события

    Однако будет ли уровень такой мотивации достаточным, чтобы «пробить» неудачную статистику своих выездных матчей? Ведь за последние десять матчей на чужих стадионах во всех турнирах «Арсенал» выиграл всего два раза.

    При этом пять последних поединков только в рамках АПЛ были проиграны. Однако стоит заметить, что «пушкари» стабильно создавали моменты – подводила реализация.

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    Например, в игре против «Тоттенхэма» на «Уэмбли» подопечные Арсена Венгера смогли попасть по воротам Льориса всего один раз. В других выездных играх среднее количество попаданий находилось на уровне 4-5 за матч.

    Прогноз

    Даже если «Арсенал» не будет мотивирован, игра все равно должна быть интересной. Хотя бы тем, что «покатушек на автобусе» быть не должно. С другой стороны, мы не ждем повторения матча первого круга, когда «Арсенал» нанес сумасшедшие 33 удара по воротам «дьяволов», но проиграл 1:3.

    1,89«1Х + ТБ 2,5»

    Матч будет «живым» и бойким, но не сумасшедшим. Наша ставка – «1Х + ТБ 2,5» за 1,89.

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