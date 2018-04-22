«Челси» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на полуфинальный матч Кубка Англии по футболу 22 апреля

«Челси»

Еще в январе показалось, что «Челси» будет тяжело в этом розыгрыше Кубка. Уже с первым соперником лондонский гранд испытал сложности («Норвич» 0:0; 2:1 – пен).

Но потом «пенсионеры» раскочегарились и выдали на-гора две разгромные победы над «Ньюкаслом» (3:0) и «Халл Сити» (4:0). Причем это не были победы на классе. Видно было желание и старание игроков: как минимум они наносили за матч 14 ударов, 50% из которых направляли непосредственно в рамку.

Все прогнозы на футбол

Но на предыдущей стадии (1/4) «Челси» снова почувствовал себя не в своей тарелке. Победа над «Лестером» была добыта только в экстра-тайме, а по игре «аристократы» совершенно не оправдывали статус фаворита противостояния.

«Саутгемптон»

За этот розыгрыш Кубка коллектив Марка Хьюза ни разу не прибегал к дополнительным опциям: будь то послематчевые пенальти или дополнительное время. При этом «Саутгемптон» пропустил всего один гол – от «Вест Бромвича».

На предыдущей стадии «святые» разобрались с обидчиком «Манчестер Сити» «Уиганом» (2:0). Несмотря на довольно уверенный счет, указать на подавляющее преимущество представителя элиты нельзя.

«Уиган» на равных владел мячом (51% на 49%), на равных создавал моменты (13-15 по ударам), на равных боролся (12-12 по фолам). Подопечные Хьюза вообще провалили первый тайм (2 удара, оба – мимо). Однако во второй половине добавили и могли выигрывать даже крупнее, но Габбьядини не реализовал пенальти.

Прогноз

2,01«Обе забьют»

Если уж вдаваться в детали, то нужно учесть и состояние газона. Оба полуфинала Кубка Англии проводятся на «Уэмбли». То есть за день до этого матча, 21 апреля, на главной арене страны сыграет свой поединок «Манчестер Юнайтед». Поскольку в соперниках у «дьяволов» «Тоттенхэм», можно ожидать напряженной борьбы. Газон определенно пострадает.

То есть «Челси» не сможет так быстро катать мяч и стремительно развивать свои атаки. То же касается и контратак «Саутгемптона». Потому ждем трудового матча и спонтанных голов. Наша ставка – «обе забьют» за 2,01.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram