«Атлетико» — «Бетис». Прогноз и ставки на матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу 22 апреля

«Атлетико»

За пять туров до завершения текущего розыгрыша чемпионата Испании «Атлетико» на 12 очков отстает от лидирующей «Барселоны», а это значит, что в случае поражения мадридской команды каталонский гранд уже в этом туре выиграет титул, поскольку конкуренты уже провели оба очных поединка, и согласно регламенту, в случае равенства баллов выше оказывается тот клуб, у кого лучше разница мячей в этих играх. В первом круге «блауграна» увезла из столицы ничью 1:1, а во втором — победила на своем поле с минимальным счетом 1:0. Посему, чтобы отсрочить выигрыш золотых медалей лидера, подопечным Диего Симеоне нужно хотя бы не проиграть своему грядущему оппоненту.

Впрочем, болельщики «Матрасников», которые уже наверняка смирились с поражением в чемпионской гонке, все равно не поймут своих любимцев, если те не смогут одержать победу. В последних семи матчах во всех турнирах «кольчонерос» потерпели три поражения при одной ничьей, поэтому трибуны «Ванда Метрополитано» будут жаждать реабилитации коллектива. Особенно после того, как посреди недели «Атлетико» был разгромлен в 34-м туре на выезде «Реал Сосьедадом» с результатом 0:3 — на такую игру и ее исход команда уровня мадридцев обязана реагировать должным образом, пусть даже затем у нее более важная игра в полуфинале Лиги Европы против «Арсенала».

«Бетис»

Тем временем, игроки, тренеры и фанаты «Бетиса» наверняка жалеют, что подопечные Кике Сетьена и Эдера Сарабии обрели нынешнюю стабильность так поздно, ведь в противном случае они могли бы зацепиться за реальную борьбу за попадание в Лигу чемпионов следующего сезона. Довольно неожиданно, с учетом привычных притязаний на эту зону турнирной таблицы со стороны «Севильи» и «Вильярреала», «Огурцы» смогли закрепиться на пятой строчке Примеры, однако отстают от вожделенного четвертого места на 10 очков. За пять туров до завершения чемпионата (не говоря уже о сложности грядущего визита), коллектив вряд ли отыграет такой гандикап у «Валенсии».

Тем не менее, это не значит, что в Мадрид андалусийский клуб отправится с некой обреченностью, тем более что удержаться на пятой позиции будет для него большим достижением 15-й строчки прошлого сезона и 10-й — позапрошлого. Во всяком случае, нынешняя форма команды говорит о том, что «Бетис» готов создать серьезные проблемы «Матрасникам», особенно на фоне неоднозначной серии последних в предыдущих семи матчах во всех турнирах. Накануне выезда в столицу дружина Сетьена и Сарабии шесть поединков кряду, не пропустив ни одного мяча в предыдущих пяти играх, а перед этим позволила сопернику провести лишь один гол в свои ворота.

3,80«Атлетико» выиграет, и обе команды забьют

Прогноз

Фаворитом матча по мнению букмекеров закономерно считаются хозяева, коэффициент на победу которых равен 1,61, тогда как успех гостей оценивается в 5,50, а ничья — в 3,75. Рекомендуем ставить на то, что «Атлетико» выиграет, и обе команды забьют за 3,80.

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