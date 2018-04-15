«Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставки на матч 34-го тура английской Премьер-лиги 15 апреля

«Манчестер Юнайтед»

Мы не можем утверждать, что вылет из Лиги чемпионов от испанской «Севильи» был для команды Моуринью болезненным. Скорее, это печальное событие в определенном смысле даже пошло на пользу «красным дьяволам».

После поражения в ответке на «Олд Траффорд» (1:2) «манкунианцы» выиграли три поединка подряд с учетом Кубка Англии. Два поединка они выиграли «всухую». При этом они забивали как минимум дважды.

Главным триумфом прошлой недели можно считать возврат в игру с «Манчестер Сити» после двух пропущенных «оплеух» на «Этихаде». Обманный маневр со схемой 4-3-3 вполне себя оправдал – схема сыграла только 16 минут в начале второе тайма, когда и забивались три гола «Манчестер Юнайтед».

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В остальном – был привычный болельщицкому глазу автобус (ни одного удара в первом тайме). А у Хосепа Гвардиолы не было, чем оплатить доезд. Даже три замены в течении четырех минут сразу после гола Смоллинга не принесли результата – у игроков тоже в карманах были только крупные купюры.

«Вест Бромвич»

Бывает у дроздов депрессия? Не знаем, но у их болельщиков так точно бывает. «Дрозды» начали свою серию негативных результатов еще в средине января, и при Даррене Муре она насчитала уже десять матчей без побед в рамках Премьер-лиги.

Последняя «виктория» случалась с «Вест Бромвичем» в 23-м туре против «Брайтона» (2:0). На выезде «дрозды» не побеждали с августа-месяца (1-й и 2-й туры).

Но определенная положительная динамика все-таки наблюдается: последние четыре игры «Вест Бромвич» непременно забивает. Раньше он чередовал «сухие» в плане атаки матчи для себя с результативными.

В последней игре против «Суонси» (1:1) «дрозды» даже забили первыми и полностью «перестреляли» соперника (15-7 по ударам), но одна из двух оплошностей в защите обернулась пропущенным голом.

Прогноз

3,86«П1 в 2 мяча»

Учитывая защитные показатели «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге, думаем, что «Вест Бромвич» не забьет. Но тяжелый матч против «Манчестер Сити» все-таки может сказаться на функциональном состоянии игроков, из-за чего Моуринью может применить ротацию.

Игроки с лавочки склонны к ошибкам гораздо больше, чем футболисты из стартовой 11-ки. Потому отрицать гол «дроздов» тоже не станем. Сыграем хитрее – поставим на разницу голов.

Даже с учетом ротации все должно сойтись: игроки основы играют слажено и обеспечат результат, запасные игроки больше мотивированы, что тоже сильно влияет на конечный счет в матче. Потому предлагаем поставить на «П1 в 2 мяча» за 3,86.

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