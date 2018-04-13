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    Кике Сетьен ведет «Бетис» в Лигу Европы

    «Жирона» — «Бетис». Прогноз и ставки на матч 32-го тура испанской Примеры 13 апреля

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    Кике Сетьен
    Кике Сетьен
    marca.com
    Открывать 32-й тур испанской Ла Лиги 13 апреля будут «Жирона» и «Бетис». Матч начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Жирона» — «Бетис».

    «Жирона»

    «Жирона» после серии из 3-х побед кряду («Сельта» — 1:0, «Вильярреал» — 2:0 и «Депортиво» — 2:0), выдала такую же серию без побед.

    В 29-м туре Примеры «жирондинцы» проиграли в Мадриде «Реалу» со счетом 3:6, затем на своем поле поделили очки с «Леванте» — 1:1. В последнем игровом дне были разгромлены «Реал Сосьедадом» со счетом 0:5 на его поле.

    После 31-го матча «бело-красные» занимают 8-ю позицию в Ла Лиге. В этих поединках подопечные Пабло Мачина заработали 44-е очка. Они всего на 5-ть баллов отстают от «Бетиса», который расположился на 5-м месте.

    Ближайшие события

    Сыграв в конце марта с «Леванте» вничью (1:1), «Жирона» прервала домашнюю победную серию, которая составила 6-ть поединков. В дебютном сезоне Примеры на своем поле «жирондинцы» одержали 8-мь побед, 3-и раза сыграли вничью и 4-е встречи проиграли.

    Из-за травмы предстоящую встречу пропусти вратарь Хосе Суарес. Защитник Карлес Планас и полузащитник Дуглас Луис еще могу успеть восстановиться.

    «Бетис»

    Футболисты Кике Сетьена с 49-ю баллами расположились на 5-й строке в турнирной таблице Примеры. Но от 4-го места они отстают на 15-ть очков, а 6-й «Вильярреал» и 7-я «Севилья» отстают на 2-а и 3-и пункта соответственно.

    «Гелиополиты» одержали победы в 4-х последних матчах чемпионата, в 3-х крайних им удалось сохранить свои ворота на замке.

    Месяц тому назад «Бетис» переиграл «Алавес» (3:1) на его поле. Затем разгромил на своей арене «Эспаньол» со счетом 3:0. Также одержал непростую победу в «Хетафе» — 1:0, а в последнем туре одолел «Эйбар» (2:0) дома.

    В 15-ти выездных поединках «бетикос» одержал 7-мь побед, одну ничью и 7-м матчей проиграл, разница мячей — 22:25. В первом круге оппоненты разошлись миром — 2:2.

    1,71обе забьют: да

    В лазарете «Бетиса» находятся вратарь Антонио Адан, защитник Зухаир Феддаль и нападающий Антонио Санабриа.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Жироны» — 2,25, победа «Бетиса» — 3,30, ничья — 3,50.

    Оба коллектива на данный момент находятся в неплохой форме, «жирондинцы» в 7-ми последних домашних поединках пропустили только один мяч, а «бетикос» имеют серию из 4-х побед кряду. Оппоненты ведут борьбу за попадание в ЛЕ на следующий сезон. И пока «Бетис» опережает «Жирону» на 5-ть баллов.

    По всей видимости, команды должны показать открытый футбол, который порадует зрителей забитыми мячами. Предлагаем поставить — обе забьют: да за 1,71.

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