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    Второй тайм будет жарким

    «Ред Булл» — «Лацио». Прогноз и ставки на ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы 12 апреля

    Лига Европы Ред Булл Зальцбург Футбол Италии Лацио
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    Фелипе Кайседо
    Фелипе Кайседо
    Ecusport
    В рамках ответного матча в 1/4 финала ЛЕ «Ред Булл» примет «Лацио» 12 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:05 мск. Прогноз на «Ред Булл» — «Лацио».

    «Ред Булл»

    Поражение в первом матче от «Лацио» 2:4 сильно ударило по уверенности игроков «Зальцбурга». До матча в Италии «Ред Булл» не проигрывал 36 официальных матчей подряд. Последний раз команда Марко Росе проигрывала еще в конце августа в рамках австрийском Бундеслиги.

    И тут – после Лиги Европы сразу последовало поражение в чемпионате от команды, которая отставала от «быков» на 20 очков. Но сразу говорить о психологической яме не стоит.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Игра зальцбуржцев была типичной для них на выезде: в среднем 10-12 ударов и невысокий процент точности (порядка 30%). К тому же состав был другим – изменения коснулись всех линий команды. Это явно намекает нам на то, что Марко Росе серьезно настроен дать бой итальянцам на родном стадионе. Иначе зачем еще давать отдых основным нападающим?

    «Лацио»

    В связи с атакующим настроем «Зальцбурга», рассмотрим меры противодействия с римской стороны. Основной мерой будет игра на контратаках. В австрийской Бундеслиге «Ред Булл» пропустил 20 голов в 29-ти матчах. Но уровень чемпионата Австрии будет пониже уровня Лиги Европы.

    Ближайшие события

    Потому прогнозируем ошибки со стороны команды Росе. «Лацио» в родном чемпионате забил 75 голов и пока держит звание самой результативной команды Италии. Причем на выезде результативность не страдает – 37 голов на чужих стадионах.

    Обратная сторона быстрого перехода из обороны в атаку – возможность попасть в офсайд. С этим показателем римляне хорошо знакомы: в рамках Лиги Европы «Лацио» 38 раз попадал «в положение». Ближайший преследователь по этому показателю отстал на 9 офсайдов!

    Прогноз

    «Ред Булл» будет атаковать, «Лацио» умеет быстро выпрямляться и забивать после быстрого перехода. Все вышесказанное дает нам основание предполагать, что голы будут, причем в обоих направлениях. Но коэффициент на «обе забьют» не всех устроит (1,52).

    2,70«2 тайм: ОЗ»

    Потому предлагаем усложнить прогноз и поставить на «2 тайм: ОЗ» за 2,70. В последних трех матчах «Лацио» забил 8 голов из 12-ти именно во вторых таймах. В последних трех матчах, в которых «Ред Булл» забивал, он тоже делал это преимущественно во вторых половинах матчей (6 из 9-ти голов).

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