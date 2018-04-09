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    Кто ровнее среди равных?

    «РБ Лейпциг» — «Байер». Прогноз и ставки на матч 29-го тура чемпионата Германии по футболу 9 апреля

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    9 апреля на «Ред Булл Арене» состоится последний матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сойдутся «РБ Лейпциг» и «Байер». Матч начнется в 21:30 по Москве. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Байер».

    «РБ Лейпциг»

    Команда Ральфа Хазенхюттля пока выигрывает борьбу на место в зоне Лиги чемпионов. Но задел у «быков» небольшой – всего одно очко.

    На неделе «РБ Лейпциг» добыл важную победу над «Марселем» в Лиге Европы (1:0). Но уверенной эту «викторию» никак не назовешь. Дело даже не в скромном счете – он-то как раз вполне приемлемый, ведь «быки» не пропустили.

    Дело в игре. Гол Вернера остался единственным попаданием по воротам от хозяев поединка. Плюс опять ставка на прагматичность и результат. На это указывает владение мячом: в первом тайме «Лейпциг» владел круглым 58% времени, во втором – 40%. «Марсель» 16 раз пытался прорвать последний рубеж «быков» — не вышло.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В чемпионате Германии подопечные Хазенхюттля снова вышли на хорошую стезю – четыре матча без поражений. А в позапрошлом туре «Лейпциг» осмелился сыграть с «Баварией» в более-менее открытый футбол и был вознагражден победой 2:1.

    «Байер»

    У леверкузенцев дела в чемпионате не очень как для команды-претендента на Лигу чемпионов. За последние пять матчей было два поражения. Эти «попадосы» вполне можно понять. «Шальке» все-таки идет на втором месте, да и опорник «Байера» Кор получил красную в средине первого тайма. Как результат – поражение 0:2.

    Ближайшие события

    С «Кельном» произошла практически аналогичная ситуация. Только красную карточку получил нападающий Лукас Аларио. К слову, форвард не сможет сыграть и против «быков», ведь ему впаяли целых три матча «отсидки».

    В последнем туре против «Аугсбурга» «фармацевты» привычно для себя много атаковали (18 ударов), но толку было маловато (2 попадания по воротам). Соперник особо не сопротивлялся, в первом тайме так и вовсе всего раз попробовал пробить – неудачно. Как результат – ничья 0:0.

    Прогноз

    2,53«2Х + ОЗ»

    Очень интересный ожидается матч, ибо сыграют практически равные команды. Разница между ними всего одно очко и +6 в разнице мячей у «Байера». По деталям – равенство.

    Например, обе команды в среднем владеют мячом 54% игрового времени. По ударам: в среднем «Байер» пробивает по воротам 14,5 раз за матч, «Лейпциг» – 13,89 раз. За 28 игр «фармацевты» подали 143 угловых, «быки» – 134.

    Учитывая, что «Байер» довольно неплохо играет на выезде (6 побед в 14 матчах при 4-х поражениях), мы выбрали ставку «2Х + ОЗ» за 2,53.

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