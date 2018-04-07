«Сток Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч 33-го тура АПЛ 7 апреля

«Сток Сити»

У «Стока» все печально. До спасения всего три очка, но их команда Пола Ламберта, скорее всего, отыграть не сможет. Виной всему форма «гончаров» и тяжелая финишная прямая сезона.

В ближайших четырех турах «Сток Сити» предстоит сыграть три игры против команд из топ-7. Две из них – «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» – и вовсе сулят только полную торбу пропущенных мячей, а совсем не набранные очки.

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Это все на фоне серии из восьми матчей без побед и трех подряд поражений в последних трех матчах. Добавим укомплектованный лазарет (5 игроков) и дисквалификации (Афеллай и Чарли Адам) и получим чудесный микс с крепким привкусом Чемпионшипа.

«Тоттенхэм»

Поражение в Лиге чемпионов от «Ювентуса» (2:2; 1:2) здорово приободрило команду Маурисио Почеттино. Последующие три матча с учетом Кубка Англии «Тоттенхэм» выиграл. При этом пропустил два гола: от «Борнмута» и «Челси».

Игру с «аристократами» затронем отдельно. Мората на 30-й минуте вывел «Челси» вперед. Но, как показывает статистика, сила «лилейно-белых» не в стартовом спурте, а в стабильности. Она и оказалась решающей.

Если «пенсионеры» в первом тайме имели четыре хороших голевых момента и один из них реализовали, то во второй половине они ни разу не потревожили Льориса.

«Тоттенхэм» сделал ставку на планомерное давление и эффективность: в обоих таймах «шпоры» имели равное количество моментов (по 6), большинство своих ударов они направляли непосредственно в рамку (7 из 12-ти).

Такая тактика себя оправдала в который раз – подопечные Маурисио Почеттино отыгрались в компенсированное к первому тайму время, а во второй половине забили еще два гола. Такая же схема игры (планомерность и эффективность) действовала и в поединках против «Хаддерсфилда» и «Ювентуса».

Прогноз

1,93«Ф2 (-1,5)»

В такой ситуации сомневаться в победе «Тоттенхэма» по меньшей мере странно. Бывает всякое – это Премьер-лига – но нельзя забывать о мотивации «шпор». Ведь до третьего места всего два очка, до второго – четыре. А у команды Маурисио Почеттино игра в запасе перед «Ливерпулем».

Слегка разгрузившийся график (вылет из ЛЧ) только поможет «шпорам» хорошо закончить сезон в АПЛ. Разве что с «Манчестер Сити» могут возникнуть проблемы, но «горожане» к тому времени должны оформить чемпионство и вполне могут выставить дубль.

Поэтому в матче с «гончарами» ожидаем увидеть активную атакующую игру от «Тоттенхэма». Наша ставка – «Ф2 (-1,5)» за 1,93.

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