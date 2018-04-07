ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Шпоры» будут заряженными

    «Сток Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч 33-го тура АПЛ 7 апреля

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Сток Сити Тоттенхэм Календарь АПЛ
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Деле Алли и Кристиан Эриксен
    Деле Алли и Кристиан Эриксен
    premierleague.com
    В рамках 33-го тура чемпионата Англии по футболу «Сток Сити» 7 апреля примет дома «Тоттенхэм». Начало встречи в 17:00 по Москве. Прогноз на «Сток Сити» — «Тоттенхэм».

    «Сток Сити»

    У «Стока» все печально. До спасения всего три очка, но их команда Пола Ламберта, скорее всего, отыграть не сможет. Виной всему форма «гончаров» и тяжелая финишная прямая сезона.

    В ближайших четырех турах «Сток Сити» предстоит сыграть три игры против команд из топ-7. Две из них – «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» – и вовсе сулят только полную торбу пропущенных мячей, а совсем не набранные очки.

    Все прогнозы на футбол

    Это все на фоне серии из восьми матчей без побед и трех подряд поражений в последних трех матчах. Добавим укомплектованный лазарет (5 игроков) и дисквалификации (Афеллай и Чарли Адам) и получим чудесный микс с крепким привкусом Чемпионшипа.

    «Тоттенхэм»

    Поражение в Лиге чемпионов от «Ювентуса» (2:2; 1:2) здорово приободрило команду Маурисио Почеттино. Последующие три матча с учетом Кубка Англии «Тоттенхэм» выиграл. При этом пропустил два гола: от «Борнмута» и «Челси».

    Ближайшие события

    Игру с «аристократами» затронем отдельно. Мората на 30-й минуте вывел «Челси» вперед. Но, как показывает статистика, сила «лилейно-белых» не в стартовом спурте, а в стабильности. Она и оказалась решающей.

    Если «пенсионеры» в первом тайме имели четыре хороших голевых момента и один из них реализовали, то во второй половине они ни разу не потревожили Льориса.

    «Тоттенхэм» сделал ставку на планомерное давление и эффективность: в обоих таймах «шпоры» имели равное количество моментов (по 6), большинство своих ударов они направляли непосредственно в рамку (7 из 12-ти).

    Такая тактика себя оправдала в который раз – подопечные Маурисио Почеттино отыгрались в компенсированное к первому тайму время, а во второй половине забили еще два гола. Такая же схема игры (планомерность и эффективность) действовала и в поединках против «Хаддерсфилда» и «Ювентуса».

    Прогноз

    1,93«Ф2 (-1,5)»

    В такой ситуации сомневаться в победе «Тоттенхэма» по меньшей мере странно. Бывает всякое – это Премьер-лига – но нельзя забывать о мотивации «шпор». Ведь до третьего места всего два очка, до второго – четыре. А у команды Маурисио Почеттино игра в запасе перед «Ливерпулем».

    Слегка разгрузившийся график (вылет из ЛЧ) только поможет «шпорам» хорошо закончить сезон в АПЛ. Разве что с «Манчестер Сити» могут возникнуть проблемы, но «горожане» к тому времени должны оформить чемпионство и вполне могут выставить дубль.

    Поэтому в матче с «гончарами» ожидаем увидеть активную атакующую игру от «Тоттенхэма». Наша ставка – «Ф2 (-1,5)» за 1,93.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Выстоят ли «армейцы» в Лондоне?
  • 6,39
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Флойд Мейвезер нокаутировал Конора МакгрегораОбогатился и спас бокс. Мейвезер победил МакгрегораБой века — в обзоре зарубежных СМИАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Бог есть. Голливудский дебют Златана
  • Обзор СМИ после фантастического дебюта Ибрагимовича в США
    •
  • Проклятый бой. Хабиб и Фергюсон снова разминулись
  • Поединок сорвался в четвертый раз
    •
  • «Краснодар» меняет курс. Воспитанники клуба – в приоритете
  • Реакция СМИ на назначение нового главного тренера «горожан»
    •
  • Из триллера в мелодраму. Предсказуемый финал Запада
  • СМИ – о третьем матче серии между СКА и ЦСКА
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100%
  • мгновенных
    выплат
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов