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    «Атлетико» пропустит от «Спортинга»

    «Атлетико» — «Спортинг». Прогноз и ставки на четвертьфинальный матч Лиги Европы 5 апреля

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    Команда Симеоне продолжает борьбу за победу в Лиге Европы
    Команда Симеоне продолжает борьбу за победу в Лиге Европы
    Muzul
    5 апреля в первом четвертьфинальном матче ЛЕ мадридский «Атлетико» примет на своем поле лиссабонский «Спортинг». Начало поединка в 22:05 по московскому времени. Прогноз на «Атлетико» — «Спортинг».

    «Атлетико»

    Вылет в Лигу Европы из Лиги чемпионов точно не входил в планы «Атлетико», тем не менее, раз уж подопечные Диего Симеоне забрались уже в четвертьфинал, и сила турнира изрядно увяла после вылета «Наполи», «Милана» и дортмундской «Боруссии», то испанская команда наверняка постарается приложить большие силы для завоевания очередного трофея этого еврокубкового турнира. Особенно если учесть, что догнать лидирующую «Барселону» в чемпионате Испании с ее девятиочковым отрывом за восемь туров до завершения текущего розыгрыша Примеры будет довольно проблематичной задачей.

    С тех пор, как «Матрасники» опустили в ЛЕ из ЛЧ, они не знают не только поражений, но и ничейного результата в еврокубках. Так, в 1/16 финала этого турнира мадридский коллектив разгромил «Копенгаген» на выезде со счетом 4:1, после чего подтвердил свою силу в домашних стенах — 1:0, а в предыдущей стадии команда разбила на своем поле «Локомотив» с результатом 3:0 и затем снова крупно победила московский клуб — 5:1. Тем не менее, возможно, сейчас у «Атлетико» наступил определенный спад, ведь в позапрошлом туре Примеры он уступил в гостях «Вильярреалу» (1:2), в то время, как в прошлом — лишь с минимальным перевесом одолел на родной арене одного из аутсайдеров «Депортиво».

    «Спортинг»

    Как и его соперник по четвертьфиналу, «Спортинг» оказался в Лиге Европы после неудачной борьбы за место в плей-офф Лиги чемпионов, где уступил первые два места в группе «Барселоне» и «Ювентусу» — мягко говоря, неслабым оппонентам. Тем не менее, уровень команд, которым подопечные Жорже Жезуша противостояли в предыдущих раундах второго по значимости еврокубка, не дают четкого представления, насколько сильны нынешние «Львы». Так, сперва лиссабонский коллектив прошел «Астану» с общим счетом 6:4, причем на своем поле сыграл вничью 3:3, а затем лишь в дополнительное время сумел победить «Викторию» Пльзень.

    Ближайшие события

    Нельзя сказать, что все хорошо у португальского клуба и на внутренней арене, где по итогам 28-ми матчей тот занимает третье место с отставанием в шести очках от лидирующей «Бенфики», тогда как до конца розыгрыша Примейры осталось провести шесть поединков. «Спортинг» серьезно ухудшил и так не лучшие шансы побороться за чемпионский титул после того, как уступил в предыдущем туре «Браге» 0:1 в гостях. Однако есть подозрение, что лиссабонцы ответственнее отнесутся к грядущей игре и смогут создать проблемы фавориту этого противостояния.

    4,00«Атлетико» выиграет, и обе команды забьют

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,30, тогда как успех гостей оценивается в 12,00, а ничья — в 4,80. Рекомендуем ставить на то, что «Атлетико» выиграет, и обе команды забьют за 4,00.

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