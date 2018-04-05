«Арсенал» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 5 апреля

«Арсенал»

В 1/16 финала Лиги Европы подопечные Арсена Венгера встречались с шведским «Эстерсундом», разгромив скандинавов дома со счетом 0:3 и проиграв им на выезде со счетом 1:2.

Это поражение стало началом целой серии — после фиаско в Швеции, «канониры» дважды были биты «Манчестер Сити» на своем со счетом 0:3, а потом еще и проиграли дома «Брайтону» (1:2).

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После этого дела команды пошли на лад — лондонцы выиграли четыре встречи подряд. В 1/8 финала ЛЕ «Арсенал» справился с итальянским «Миланом», победив на выезде 2:0 и дома 3:1.

1,85Гандикап «победа "Арсенала" -1 гол» Между этими матчами уместился домашний разгром «Уотфорда» (3:0) в АПЛ, а в последнем матче «Арсенал» на своем поле расправился с тем же счетом со «Сток Сити».

В чемпионате Англии «Арсенал» с 51 очком расположился на 6-м месте, отставая от еврокубокового шестого места, занимаемого «Челси» на 5 очков.

«Канониры» рискуют остаться без еврокубков в следующем сезоне, так что победа в Лиге Европы — последняя ставка Арсена Венгера.

Разница мячей в АПЛ 58-41, лучший бомбардир команды Александр Ляказетт с 10 голами и 4 ассистами, у Аарона Рэмзи 6 голов и 8 передач, а Пьер-Эмерик Обамеянг успел уже забить 5 голов в АПЛ.

Предстоящий матч из-за травм пропустят защитники Лоран Косельни и Начо Монреаль, а также защитники Санти Касорла и Гранит Джака. Под вопросом и участие голкипера Петера Чеха, получившего травму паха и еще не восстановившегося.

ЦСКА

Армейский клуб в зимнее трансферное окно отправил в аренду нападающего Аарона Оланаре, вместо него арендовав у «Лестера» Ахмеда Мусу. В полузащиту был приобретен хорватский хавбек Кристиян Бистрович.

В 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА сыграл с сербской «Црвеной Звездой». На выезде армейцы разошлись с соперником миром — 0:0, а на своем поле Алан Дзагоев забил гол в конце первого тайма — 1:0.

1,85«Арсенал» выиграет первый тайм и матч Чемпионат России для ЦСКА возобновился домашней победой над екатеринбургским «Уралом» (1:0). В 1/8 финала Лиги Европы ЦСКА на своем поле проиграл французскому «Лиону» со счетом 0:1.

Затем в рамках РФПЛ армейцы разгромили в Грозном «Терек» со счетом 3:0, а в ответном еврокубковом матче одержали выездную победу над «Лионом» (3:2), выйдя в четвертьфинал Лиги Европы.

Во время международной паузы армейцы сыграли контрольный матч с «Разянью», победив со счетом 4:0. А в последней встрече РФПЛ на выезде победили неуступчивый «Ростов» со счетом 2:1.

Армейцы занимают 3-е место в таблице РФПЛ с 44 очками и разницей мячей 34-18. Лучший бомбардир команды с 8 голами и 3 ассистами — Витиньо, 5 голов и 4 передачи у Понтуса Вернблума, 4 гола и 5 ассистов у Бибраса Натхо.

4,22Вернблум забьет 3 гола и 7 результативных передач записал на свой счет Алан Дзагоев. Ахмед Муса свой единственный пока мяч забил во встрече с «Лионом».

Из-за травм не сыграют в матче защитники Виктор Васин и Марио Фернандес, и хавбек Астемир Гордюшенко.

ЦСКА и «Арсенал» встречались в рамках группового этапа Лиги чемпионов 12 лет назад. Тогда армейцам удалось победить со счетом 1:0 дома, и свести матч вничью 0:0 в Лондоне, несмотря на огромное количество моментов у ворот Игоря Акинфеева.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча ЦСКА, оценивая победу гостей с коэффициентом 2,30.

За успех «Ростова» предлагают 3,25, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 2,87.

1,91ЦСКА забьет Канониры в последних домашних матчах играют очень результативно, но количество пропущенных голов и возможное отсутствие Чеха дарит ЦСКА надежду на выездной гол. В феврале и начале марта армейцы испытывали проблемы с атакой, но в последних матчах раззабивались, а как показал ответный матч с «Лионом», ЦСКА может оказывать достойное сопротивление и на выезде. Встреча скорее всего закончится победой «Арсенала», но ЦСКА удастся размочить счет.

Интересны варианты «обе команды забьют» за 2,10 и «тотал голов больше 2,5» за 2,67, а также европейский гандикап «победа ЦСКА +2 гола» — за 1,70.

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