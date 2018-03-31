«Вест Хэм» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 31 марта

«Вест Хэм»

В предстоящем поединке встретятся соседи по турнирной таблице, которые ведут борьбу за сохранение прописки в АПЛ.

После 30-ти матчей «молотки» с 30-ю очками расположились на 17-й строке турнирки и на 2-а балла опережают своего предстоящего оппонента.

«Вест Хэм» на данный момент имеет серию из 3-х поражений подряд. А могло быть и больше, если бы подопечные Дэвида Мойеса сыграли 18 марта с «Манчестер Юнайтед».

«Железные» в этот отрезок проиграли на выезде «Ливерпулю» и «Суонси» с одинаковым результатом 1:4. На своей арене уступили «Бернли» со счетом 0:3.

В 3-х последних сезонах «молотки» на своем поле проиграли «святым» 2-а матча (0:3 и 1:3) и один выиграли (2:1).

В домашних поединках в этом сезоне «Вест Хэм» смог заработать 19-ть очков.

Не помогут в предстоящей игре защитник Уинстон Рид, полузащитники Педро Обьянг и Сэмюэль Бирам, нападающий Эндрю Кэрролл.

«Саутгемптон»

Футболисты Марка Хьюза после 30-и матчей чемпионата положили в свою копилку только 28-м пунктов, которые позволяют им находится на 18-й строке турнирки. До спасительного 17-го места — 2-а очка.

«Саутгемптон» в АПЛ имеет 4-матчевую серию без побед. После победы в 26-м туре над «Вест Бромвичем» (3:2), команда не может теперь одержать победу.

Все прогнозы на АПЛ

Сначала «Саутгемптон» проиграл «Ливерпулю» дома (0:2), затем 2-а матча сыграл вничью с «Бернли» (1:1) на выезде и «Сток Сити» (0:0) дома, а 10 марта уступил в гостях «Ньюкаслу» со счетом 0:3.

Но «святые» смогли пробиться в полуфинал Кубка Англии, обыграв в 1/4 финала обидчика «МанСити» «Уиган», обыграв их на выезде со счетом 2:0.

1,91победа «Саутгемптона» в один мяч или ничья:да

В лазарете «Саутгемптона» находятся полузащитник Стивен Дэвис и нападающий Чарли Остин.

Прогноз

Небольшое преимущество букмекеры отдают гостям поединка, оценивая их шансы на победу в 2,65. Победа «Вест Хэм» — 2,85, ничья — 3,25.

Оппоненты ведут отчаянную борьбу за право остаться в АПЛ на следующий сезон. На данный момент «молотки» опережают «святых» на 2-а балла. Но теперь каждый матч для команд как финал. Потеря очков, особенно с прямым конкурентом, чревата последствием. Именно этих пунктов может не хватить на финише первенства.

Рискнем предположить, что гости смогут разжиться заветными баллами в предстоящем поединке, потому что им больше нужнее очки. Рекомендуем сделать ставку — победа «Саутгемптона» в один мяч или ничья: да за 1,91.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram