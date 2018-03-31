«Пари Сен-Жермен» — «Монако». Прогноз и ставки на матч Кубка французской лиги по футболу 1 апреля

«Пари Сен-Жермен»

Унаи Эмери перед началом сезона-2017/18 получил пополнение на 400 миллионов евро, но с главной задачей не справился — ПСЖ вновь вылетел из Лиги чемпионов, и близко не подобравшись к решающему матчу.

В прессе активно обсуждают сменщика Эмери (чаще всего называется имя нынешнего наставника «Челси» Антонио Конте), но испанский специалист, кажется, не обращает внимания на слухи. Его цель — завоевать три трофея на внутренней арене, и он к ней очень близок. В Лиге 1 ПСЖ опережает ближайшего преследователя на 17 очков, в Кубке Франции столичный клуб вышел в полуфинал, где встретится с «Каном», а затем, в финале, с одной из команд Лиги 3, а сегодня разыграет Кубок лиги с «Монако», которого непременно обыгрывал в четырех предыдущих поединках.

1 апреля прошлого года «принцы» переиграли «монегасков» в финале Кубка лиги (4:1), следом победили «Монако» в полуфинале Кубка Франции (5:0), в августе огорчили подопечных Леонарду Жардима в Суперкубке (2:1), а затем с таким же счетом праздновали успех и в чемпионате.

И пока все говорит о том, что на этот раз результат также будет в пользу столичных футболистов. Даже без Неймара ПСЖ — явный фаворит финала.

«Монако»

Финал Кубка лиги — единственный шанс «Монако» завоевать трофей в этом сезоне. «Монегаски», серьезнейшим образом перекроившие состав в межсезонье и лишившиеся сразу нескольких лидеров, кажется, только-только начали показывать тот футбол, за который их и полюбили в Европе.

С другой стороны, вокруг «Монако» прямо сейчас ходит даже больше разного рода слухов, чем вокруг ПСЖ, что вряд ли положительным образом скажется на футболистам. Так, итальянские СМИ трубят, что Дмитрий Рыболовлев готов продать 66% акций клуба за 500 миллионов евро, Леонарду Жардима «сватают» в «Арсенал» на место Арсена Венгера, полузащитника Фабиньо — в ПСЖ, а Тома Лемар жалуется журналистам из-за несостоявшегося трансфера в «Арсенал» или «Ливерпуль».

Согласитесь, с таким бэкграундом будет очень сложно бороться с чемпионом.

Прогноз

Букмекеры (а вместе с ними и мы) не сомневаются в победе ПСЖ, а средняя линия на матч выглядит следующим образом: 1,50 — 5,20 — 6,00.

1,97Победа ПСЖ и ТБ 2,5

Но ставить на триумф парижан мы не будем. Предлагаем обратить внимание на ставки с «тоталом». С августа 2015-го года ПСЖ и «Монако» встречались восемь раз, и лишь в одном из матчей не был «пробит» «верх». Ставим на победу ПСЖ и ТБ 2,5 за 1,97.

«Монако» не уходит с поля без забитого гола уже 13 матчей, при этом меньше двух мячей он не забивает и регулярно пропускает. ПСЖ также не может похвастать безукоризненными действиями в обороне, а потому у нас есть шанс выиграть, поставив на «обе команды забьют и ТБ 2,5» за 1,63.

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