«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 31 марта

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 30 набранных очков.

«Стекольщики» находятся всего в двух баллах от зоны вылета, поэтому концовку сезона им важно провести как можно лучше, чтобы не оказаться в Чемпионшпипе.

С середины февраля подопечные Роя Ходжсона проиграли «Эвертону» (1:3), «Тоттенхэму» (0:1), «Манчестер Юнайтед» (2:3) и «Челси» (1:2), а также обыграли «Хаддерсфилд Таун» (2:0).

В лазарете команды находятся Хулиан Сперони, Скотт Данн, Джоэл Уорд, Джейсон Панчон, Бакари Сако, Вильфрид Заа, Александр Сорлот и Джефф Шлупп.

«Ливерпуль»

Футболисты «Ливерпуля» расположились на третьей позиции в турнирной таблице английского первенства. В 31 сыгранном матче мерсисайдцы набрали 63 очка.

Подопечные Юргена Клоппа всего на два балла отстают от «Манчестер Юнайтед», но у «красных дьяволов» есть игра в запасе, как есть она и у «Тоттенхэма» с «Челси», которые тоже ведут борьбу за место в зоне Лиги чемпионов.

«Красные» с середины февраля одержали победы над «Саутгемптоном» (2:0), «Вест Хэмом» (4:1), «Ньюкаслом» (2:0) и «Уотфордом» (5:0).

Единственную осечку «Ливерпуль» допустил во встрече с «Манчестер Юнайтед», когда в гостях уступил 1:2.

За «красных» пока не может играть защитник Деян Ловрен.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Ливерпуля» — 1,47, победа «Кристал Пэлас» — 6,00, ничья – 4,90.

1,85Победа «Ливерпуля» и тотал голов больше 2

Очевидно, что «красные» находятся в хорошей форме и побеждают едва ли не в каждой встрече. Исключением за последнее время становились только игры против прямых конкурентов.

В то же время «стекольщики» преимущественно проигрывают, не демонстрируя качественной игры, а победа над «Хаддерсфилдом» никого не должна вводить в заблуждение, ведь это тоже довольно слабая команда.

Учитывая все вышесказанное, мы ждем от «Ливерпуля» победы, плюс поставим на то, что одним голом в этой встрече команды не обойдутся.

2,00Победа «Ливерпуля» в первом тайме

Также считаем, что подопечные Юргена Клоппа не будут откладывать дело в долгий ящик и постараются все решить уже в первом тайме. Ставка «победа "Ливерпуля" в первом тайме» принимается с коэффициентом 2,00.

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