«Болонья» — «Рома». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 31 марта

«Болонья»

Футболисты Роберто Донадони на данный момент имеют 3-матчевую серию без побед в Серии А. В прошлом туре «Болонья» сыграла на выезде вничью с «Лацио», тем самым прервав 2-матчевую проигрышную серию.

В 28-м туре «красно-синие» проиграли на своем поле «Аталанте» со счетом 0:1, а перед этим уступили СПАЛу на выезде с аналогичным результатом.

После 29-ти проведенных матчей в чемпионате Италии клуб из Болоньи расположился на 11-й строке в турнирке и имеет на своем счету 34-и балла.

«Болонья» в этом сезоне провела 15-ть домашних поединков. В 5-ти из них она одержала победы, 3-и встречи закончила мировой и 7-м игр проиграла. Разница забитых и пропущенных — 20:21.

«Рома»

«Желто-красные» после 29-ти матчей занимают 3-е место в турнирной таблице Серии А. В этих встречах «волки» положили в свою копилку 59-ть баллов. Они на 4-е очка опережают «Интер» (имеет один матч в запасе) и на 5-ть пунктов «Лацио».

В отличии от своего предстоящего соперника «Рома» имеет 3-матчевую победную серию в чемпионате Италии и 4-матчевую с учетом всех турниров.

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В этот период римляне одержали победы над: «Наполи» (4:2) на выезде, «Торино» (3:0) дома и «Кротоне» (1:0) в гостях.

Так же командой Ди Франческо была добыта виктория в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов над донецким «Шахтером» (1:0), которая позволила «Роме» пробиться в следующий раунд, где она сыграет с «Барселоной».

1,55победа «Болоньи» с форой (+1,5)

На выезде «желто-красные» сыграли 14-ть поединков. и только в одной встрече «волки» проиграли («Ювентусу» — 0:1). В последних 4-х гостевых матчах «Рома» одержала победы.

За последние 3-и сезона в Болонье римская команда одержала 2-е победы при одной ничьей.

Прогноз

Букмекеры считают «Рому» фаворитом предстоящей встречи. На победу «волков» они предлагают кэфф в 1,72. Победу «Болоньи» оценили в 5,20, ничья — 4,00.

В этом сезоне римляне ведут борьбу за попадание в топ-4. На данный момент они удерживают 3-ю строку. «Рома» держит в уме первый поединок В 1/4 финала ЛЧ поединок против «Барселоны», который пройдет 4 апреля в Испании.

Не исключено, что подопечные Ди Франческо не будут выкладываться по полной в игре с «Болоньей». И у «красно-синих» появится шанс на благоприятный исход встречи. Предлагаем поставить на победу «Болоньи» с форой (+1,5) за 1,55.

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