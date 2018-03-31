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    Прервет ли «Болонья» неудачную серию?

    «Болонья» — «Рома». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 31 марта

    Серия A Футбол Италии Болонья Рома Календарь Серии А
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    Футболисты «Болоньи»
    viagogo.com
    В субботу, 31 марта, «Болонья» на своем поле примет «Рому» в рамках 30-го тура итальянской Серии А. Встреча начнется в 13:30 по московскому времени. Прогноз на «Болонья» — «Рома».

    «Болонья»

    Футболисты Роберто Донадони на данный момент имеют 3-матчевую серию без побед в Серии А. В прошлом туре «Болонья» сыграла на выезде вничью с «Лацио», тем самым прервав 2-матчевую проигрышную серию.

    В 28-м туре «красно-синие» проиграли на своем поле «Аталанте» со счетом 0:1, а перед этим уступили СПАЛу на выезде с аналогичным результатом.

    После 29-ти проведенных матчей в чемпионате Италии клуб из Болоньи расположился на 11-й строке в турнирке и имеет на своем счету 34-и балла.

    Ближайшие события

    «Болонья» в этом сезоне провела 15-ть домашних поединков. В 5-ти из них она одержала победы, 3-и встречи закончила мировой и 7-м игр проиграла. Разница забитых и пропущенных — 20:21.

    «Рома»

    «Желто-красные» после 29-ти матчей занимают 3-е место в турнирной таблице Серии А. В этих встречах «волки» положили в свою копилку 59-ть баллов. Они на 4-е очка опережают «Интер» (имеет один матч в запасе) и на 5-ть пунктов «Лацио».

    В отличии от своего предстоящего соперника «Рома» имеет 3-матчевую победную серию в чемпионате Италии и 4-матчевую с учетом всех турниров.

    Все прогнозы на Серию А

    В этот период римляне одержали победы над: «Наполи» (4:2) на выезде, «Торино» (3:0) дома и «Кротоне» (1:0) в гостях.

    Так же командой Ди Франческо была добыта виктория в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов над донецким «Шахтером» (1:0), которая позволила «Роме» пробиться в следующий раунд, где она сыграет с «Барселоной».

    1,55победа «Болоньи» с форой (+1,5)

    На выезде «желто-красные» сыграли 14-ть поединков. и только в одной встрече «волки» проиграли («Ювентусу» — 0:1). В последних 4-х гостевых матчах «Рома» одержала победы.

    За последние 3-и сезона в Болонье римская команда одержала 2-е победы при одной ничьей.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Рому» фаворитом предстоящей встречи. На победу «волков» они предлагают кэфф в 1,72. Победу «Болоньи» оценили в 5,20, ничья — 4,00.

    В этом сезоне римляне ведут борьбу за попадание в топ-4. На данный момент они удерживают 3-ю строку. «Рома» держит в уме первый поединок В 1/4 финала ЛЧ поединок против «Барселоны», который пройдет 4 апреля в Испании.

    Не исключено, что подопечные Ди Франческо не будут выкладываться по полной в игре с «Болоньей». И у «красно-синих» появится шанс на благоприятный исход встречи. Предлагаем поставить на победу «Болоньи» с форой (+1,5) за 1,55.

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    «Рома» закрепится на третьем месте Серии А«Болонья» — «Рома». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 31 марта
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