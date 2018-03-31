«Амкар» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 31 марта

«Амкар»

Пермский клуб в межсезонье арендовал у ЦСКА нигерийского нападающего Аарона Оланаре. Сезон команда начала вылетом из Кубка России.

В четвертьфинале пермяки на своем поле сыграл вничью 0:0 с выступающим в ФНЛ курским «Авангардом», но проиграли по пенальти — 6:7.

После этого в отставку отправился главный тренера «Амкара» Гаджи Гаджиев, а его место занял помощник Вадим Евсеев.

1,80 Забьет только «Локо» Под его руководством пермяки отстояли ничью с «Зенитом» (0:0) в Санкт-Петербурге, но затем в домашнем матче, который они проводили в Уфе, они проиграли тульскому «Арсеналу» со счетом 0:2.

Матч с «Локомотивом» для «Амкара» тоже домашний, но проводить его они будут в Москве, в «Черкизове», поскольку поле в Перми по-прежнему не готово принимать матчи.

В чемпионате России пермяки расположились на предпоследней, 17-й строке таблицы с 22 очками. До зоны стыковых матчей — 1 очко, до спасительного 12-го места — 2 очка.

Подкуп беспризорника. «Локо» получил дополнительный домашний матч «Амкар» решил провести игру с «железнодорожниками» в Москве Разница мячей 12-21. После зимнего перерыва «Амкар» еще не забивал с игры в официальных матчах. Лучшие бомбардиры команды — Януш Голь с 3 голами и Михаил Гащенков с 2 голами.

В предстоящем матче не сыграют дисквалифицированные защитник Дмитрий Белоруков и хавбек Фегор Огуде.

«Локомотив»

Команда Юрия Семина в зимнее окно отпустила в аренду защитника Тимофея Маргасова. К сборам в строй травмированные Ари, Ведран Чорлука и Гилерме.

Сезон для «Локомотива» возобновился с двухматчевого противостояния с «Ниццей» (3:2 на выезде, 1:0 дома) в 1/16 финала Лиги Европы.

1,75Тотал «Локомотива» меньше 1,5 В первом матче РФПЛ после перерыва «Локомотив» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком» (0:0), после чего москвичи отправились в Мадрид, где в первом матче 1/8 финала Лиги Европы проиграли «Атлетико» (0:3).

Затем в матче РФПЛ «железнодорожники» на выезде победили «Урал» (2:0), а в ответном матче с «АТлетико» были уничтожены со счетом 1:5, после чего с тяжелым сердцем отправились на меэжународный перерыв.

В чемпионате России «Локо» лидирует с 49 очками, на 5 очков опережая «Спартак» и на 8 — ЦСКА. Разница мячей 34-15.

Лучший бомбардир команды в РФПЛ — Джефферсон Фарфан с 8 голами и 3 передачами, еще 7 мячей и 3 передачи у Алексея Миранчука, 6 голов и 5 ассистов у Мануэля Фернандеша, который, кроме прочего, оформил хет-трик в матче с «Ниццей».

В предстоящем матче могут не сыграть нападающие Ари и Джефферсон Фарфан, и полузащитник Владислав Игнатьев, пропустившие последние матчи из-за повреждений.

В первом круге «Локомотив» уступил на своем поле «Амкару» со счетом 0:1. В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью — 0:0 в Перми и 3:3 в Москве.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Локомотив», оценивая победу гостей с коэффициентом 1,50.

За успех «Амкара» предлагают 8,0, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,40.

2,37Гол с 76 минуты и до конца матча У пермяков серьезные проблемы с атакой, так что, как и в матче с «Зенитом» они будут уповать на оборону. И как у «Зенита», у «Локомотива» также есть проблемы с взломом плотной обороны соперника. Но подопечные Семина, скорее всего, сумеют дожать соперника в концовке матча, как уже не раз делали в этом сезоне. Исход матча, скорее всего, решит один мяч.

Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1,33 и «тотал голов меньше 1,5» за 2,37, а также европейский гандикап «победа "Амкара" +2 гола» — за 1,40.

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