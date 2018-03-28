Мексика – Хорватия. Прогноз и ставки на международный товарищеский матч 28 марта

Мексика

Команда Хуана Карлоса Осорио лидировала в своей группе отбора на Чемпионат мира с достаточным отрывом, потому слегка смазала концовку квалификации (проигрыш Гондурасу, ничья с Коста-Рикой). Тем не менее, сборная Мексики заняла первое место с отрывом в пять очков от костариканцев.

По фактам. Семь товарищеских матчей подряд «зеленые» не проигрывают. Если брать еще глобальнее, «трехцветные» проиграли всего один товарняк с июня 2015-го года. Но проиграли как раз хорватам (1:2).

По активности. Последние три матча сборная Мексики выиграла: Польшу и Боснию по 1:0, Исландию – 3:0. Всем, кроме боснийцев, мексиканцы проиграли по ударам.

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По потерям. Сильных потерь у «зеленых» нет. Гуардадо, Чичарито и Хименес на месте. Из старожилов не сыграют Джовани дос Сантос и Рафаэль Маркес.

Хорватия

«Клетчатые» выбороли путевку на Чемпионат мира 2018 в стыках со сборной Греции. В первом поединке в Загребе они просто вынесли греков 4:1, забив три гола еще в первом тайме. Ответный матч в Пирее был уныл не только по счету (0:0), но и по игре (всего один удар в створ на две команды).

По фактам. Перед решающим туром отбора сборная Хорватии сменила тренера – место Чачича занял Златко Далич. В пяти из семи последних матчей квалификации на ЧМ-2018 «пламенные» забивали не больше одного гола.

По потерям. Перед этим товарняком Златко Далич отпустил в свои клубы шестерых потенциально основных игроков: Модрича, Перишича, Манджукича, Брозовича, Субашича и Калинича.

Прогноз

2,20«ИТ1 > 1,5»

При ставке обязательно учтите последнее примечание о потерях хорватов. Дело даже не в квалификации оставшихся игроков. Дело в отношении наставника «клетчатых» к этому товарищескому поединку. Следовательно, есть резон предположить, что хорваты будут чудить, и чудить сильно.

Ставим «ИТ1 > 1,5» за 2,20.

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