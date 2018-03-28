ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Потерянные» хорваты будут чудить

    Мексика – Хорватия. Прогноз и ставки на международный товарищеский матч 28 марта

    Товарищеские матчи Сборная Мексики Сборная Хорватии
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Златко Далич
    Златко Далич
    Novi list
    28 марта в товарищеском матче в США встретятся сборные Мексики и Хорватии. Начало встречи в 5:00 по московскому времени. Прогноз на Мексика – Хорватия.

    Мексика

    Команда Хуана Карлоса Осорио лидировала в своей группе отбора на Чемпионат мира с достаточным отрывом, потому слегка смазала концовку квалификации (проигрыш Гондурасу, ничья с Коста-Рикой). Тем не менее, сборная Мексики заняла первое место с отрывом в пять очков от костариканцев.

    По фактам. Семь товарищеских матчей подряд «зеленые» не проигрывают. Если брать еще глобальнее, «трехцветные» проиграли всего один товарняк с июня 2015-го года. Но проиграли как раз хорватам (1:2).

    По активности. Последние три матча сборная Мексики выиграла: Польшу и Боснию по 1:0, Исландию – 3:0. Всем, кроме боснийцев, мексиканцы проиграли по ударам.

    Все прогнозы на футбол

    По потерям. Сильных потерь у «зеленых» нет. Гуардадо, Чичарито и Хименес на месте. Из старожилов не сыграют Джовани дос Сантос и Рафаэль Маркес.

    Хорватия

    «Клетчатые» выбороли путевку на Чемпионат мира 2018 в стыках со сборной Греции. В первом поединке в Загребе они просто вынесли греков 4:1, забив три гола еще в первом тайме. Ответный матч в Пирее был уныл не только по счету (0:0), но и по игре (всего один удар в створ на две команды).

    По фактам. Перед решающим туром отбора сборная Хорватии сменила тренера – место Чачича занял Златко Далич. В пяти из семи последних матчей квалификации на ЧМ-2018 «пламенные» забивали не больше одного гола.

    По потерям. Перед этим товарняком Златко Далич отпустил в свои клубы шестерых потенциально основных игроков: Модрича, Перишича, Манджукича, Брозовича, Субашича и Калинича.

    Прогноз

    2,20«ИТ1 > 1,5»

    При ставке обязательно учтите последнее примечание о потерях хорватов. Дело даже не в квалификации оставшихся игроков. Дело в отношении наставника «клетчатых» к этому товарищескому поединку. Следовательно, есть резон предположить, что хорваты будут чудить, и чудить сильно.

    Ставим «ИТ1 > 1,5» за 2,20.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Ждать ли феерии от Роналду?
  • 9,67
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Дидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Джордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаЦеремония открытия Олимпиады-2018Церемония открытия Олимпиады-2018В Пхенчхане состоялась красочная и высокотехнологичная церемония открытия Олимпиады-2018Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояЭкс-чемпион из США в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший одержал победу нокаутом над чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Худший чемпионат мира за последние пять лет
  • Итоги чемпионата мира по фигурному катанию — в нашем обзоре прессы
    •
  • Странный ЧМ и бенефис канадских тренеров
  • Заключительный соревновательный день на ЧМ в Милане — в обзоре СМИ
    •
  • Свежая кровь
  • Изучаем, кто из команд ФНЛ может пополнить состав Премьер-лиги по итогам сезона
    •
  • Другой сборной у нас нет, надо чинить эту
  • Разгром сборной России бразильцами в «Лужниках» — в нашем обзоре прессы
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов