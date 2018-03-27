Греция – Египет. Прогноз и ставки на товарищеский матч сборных 27 марта

Греция

«Пиратский корабль» сейчас выступает как добровольный и добродушный спарринг-партнер. Ведь стыковые матчи принесли грекам только разочарование. Хорваты еще в первом матче в Загребе обеспечили себе выход на Чемпионат мира – 4:1. Ответные 0:0 в Пирее были чистой формальностью.

После провала сборная Греции выступила соперником только для Швейцарии (проигрыш 0:1). Греки щедро пороли моменты (ни одного удара в створ), щедро лупили по ногам (17 фолов) и вообще делали все щедро.

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Теперь «Эллины» сыграют против сборной Египта. И даже если «пиратский корабль» не получил многомиллионную «рекомендацию», что Салаха надо вырубить, мы все равно ждем напряженной борьбы и малого счета.

Египет

Мы бы на месте наставника «фараонов» Эктора Купера попридержали бы Мохамеда Салаха до лучших времен. Этот соперник не выглядит послушным мальчиком: даже в матчах отбора сборная Греции отчаянно бомбила противников по ногам (за два стыковых матча «сыны Эллады» в среднем 12 раз нарушали правила и получали две желтых).

Сами египтяне тоже не сахар – против Португалии «фараоны» совершили 12 фолов, но отделались только одним «горчичником». За последние два матча отбора сборная Египта отхватила всего три желтых карточки, но это скорее обусловлено спецификой африканского судейства, чем грубостью этих фолов.

По игре подопечные Эктора Купера сильно уступали команде Сантуша. Но забили первыми – неугомонный Салах все никак не забудет, как забивать голы. Но такая же «родовая память» есть и у Криштиану Роналду. Именно звезда «Реала» вытащил матч для своей команды – два гола в компенсированное время и победа 2:1.

Прогноз

2,10«2Х+ТМ 3,5»

Мы не даром сосредотачивали Ваше внимание на фолах и наказаниях. Считаем, что эту игру тоже не будут лишать лояльности судей. Наверняка, таково было распоряжение ФИФА.

Судить встречу будет Адриен Жаккотте, который за два года обслуживал девять матчей. В среднем он показывал 4,6 желтых карточек за игру. Это свидетельствует о желании самоутвердиться на международном уровне. Но сильно зверствовать Жаккотте не будет. Потому первой ставкой предлагаем «Желтые карточки: ТМ 3,5». Второй позицией предлагаем «2Х+ТМ 3,5» за 2,10.

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