ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Судьи будут терпимы к игрокам

    Греция – Египет. Прогноз и ставки на товарищеский матч сборных 27 марта

    Товарищеские матчи Сборная Греции
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Василис Торосидис
    Василис Торосидис
    real.gr
    В товарищеском матче сборная Греции 27 марта условно примет в Цюрихе сборную Египта. Матч начнется в 21:00 по Москве. Прогноз на Греция – Египет.

    Греция

    «Пиратский корабль» сейчас выступает как добровольный и добродушный спарринг-партнер. Ведь стыковые матчи принесли грекам только разочарование. Хорваты еще в первом матче в Загребе обеспечили себе выход на Чемпионат мира – 4:1. Ответные 0:0 в Пирее были чистой формальностью.

    После провала сборная Греции выступила соперником только для Швейцарии (проигрыш 0:1). Греки щедро пороли моменты (ни одного удара в створ), щедро лупили по ногам (17 фолов) и вообще делали все щедро.

    Все прогнозы на футбол

    Теперь «Эллины» сыграют против сборной Египта. И даже если «пиратский корабль» не получил многомиллионную «рекомендацию», что Салаха надо вырубить, мы все равно ждем напряженной борьбы и малого счета.

    Египет

    Мы бы на месте наставника «фараонов» Эктора Купера попридержали бы Мохамеда Салаха до лучших времен. Этот соперник не выглядит послушным мальчиком: даже в матчах отбора сборная Греции отчаянно бомбила противников по ногам (за два стыковых матча «сыны Эллады» в среднем 12 раз нарушали правила и получали две желтых).

    Ближайшие события

    Сами египтяне тоже не сахар – против Португалии «фараоны» совершили 12 фолов, но отделались только одним «горчичником». За последние два матча отбора сборная Египта отхватила всего три желтых карточки, но это скорее обусловлено спецификой африканского судейства, чем грубостью этих фолов.

    По игре подопечные Эктора Купера сильно уступали команде Сантуша. Но забили первыми – неугомонный Салах все никак не забудет, как забивать голы. Но такая же «родовая память» есть и у Криштиану Роналду. Именно звезда «Реала» вытащил матч для своей команды – два гола в компенсированное время и победа 2:1.

    Прогноз

    2,10«2Х+ТМ 3,5»

    Мы не даром сосредотачивали Ваше внимание на фолах и наказаниях. Считаем, что эту игру тоже не будут лишать лояльности судей. Наверняка, таково было распоряжение ФИФА.

    Судить встречу будет Адриен Жаккотте, который за два года обслуживал девять матчей. В среднем он показывал 4,6 желтых карточек за игру. Это свидетельствует о желании самоутвердиться на международном уровне. Но сильно зверствовать Жаккотте не будет. Потому первой ставкой предлагаем «Желтые карточки: ТМ 3,5». Второй позицией предлагаем «2Х+ТМ 3,5» за 2,10.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Мертенс и Аддад Майя удивят соперниц
  • 3,84
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Александр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Мирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей Луческу
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Худший чемпионат мира за последние пять лет
  • Итоги чемпионата мира по фигурному катанию — в нашем обзоре прессы
    •
  • Странный ЧМ и бенефис канадских тренеров
  • Заключительный соревновательный день на ЧМ в Милане — в обзоре СМИ
    •
  • Свежая кровь
  • Изучаем, кто из команд ФНЛ может пополнить состав Премьер-лиги по итогам сезона
    •
  • Другой сборной у нас нет, надо чинить эту
  • Разгром сборной России бразильцами в «Лужниках» — в нашем обзоре прессы
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов