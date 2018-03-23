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    «Тартановая армия» должна порадовать своих фанатов

    Шотландия — Коста-Рика. Прогноз и ставки на товарищеский матч 23 марта

    Товарищеские матчи Сборная Коста-Рики
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    Футболисты сборной Шотландии
    Футболисты сборной Шотландии
    dailyrecord.co.uk
    Сборная Шотландии 23 марта в Глазго примет сборную Коста-Рики в товарищеском матче. Начало – в 22:45 по мск. Прогноз на Шотландия — Коста-Рика.

    Шотландия

    Сборная Шотландии в своей отборочной группе набрала 18-ть очков и заняла 3-е место, уступив словацкой дружине только по дополнительным показателям.

    Но сборная Словакия имела самые низкие показатели среди команд занявших 2-е строчки и не пробилась в раунд плей-офф.

    В целом выступление «тартановой армии» можно считать удовлетворительным. Если бы «горцы» во 2-м туре не потеряли бы заветные пункты с Литвой (1:1), им вполне было бы по сила сыграть в стыковых матчах.

    Ближайшие события

    Даже в последнем игровом дне шотландцы имели шансы на плей-офф, но не смогли одолеть Словению (2:2) на ее поле.

    Национальная команда Шотландии после квалификации к ЧМ-2018 провела один товарищеский матч. В ноябре 2017 года уступила в Абердине сборной Нидерландов (0:1), тем самым прервав 8-матчевую домашнюю серию без поражений.

    Коста-Рика

    Национальная команда Коста-Рики на прошлом ЧМ стала главной сенсацией турнира. На групповой стадии она опередила Италию и Англию. Пробилась в четвертьфинал где только в серии послемтчевых пенальти уступила дорогу голландцам.

    «Лос тикос» заняли 2-е в финальной отборочной группе. Костариканцев опередили только мексиканцы. А в последнем туре Коста-Рика проиграла Панаме и тем самым не пустив США на Мундиаль. Что правда, американцы сами виноваты, проиграв свой матч.

    1,65Шотландия на проиграет и ТМ 3,5

    Коста-Рика в конце прошлого года успела провести 2-а товарищеских матча. Проиграла Испании (0:5) и Венгрии (0:1). Обе эти встречи они провели на выезде.

    Единственный раз команды играли между собой на мировом первенстве 1990 года, тогда сильнее была Коста-Рика (1:0).

    Прогноз

    Шотландцы не часто проигрываю в родных стенах. И к тому же домашние поединки с их участием зачастую заканчиваются на ТМ 2,5. Из последних 8-м встреч только одна с Англией (2:2) принесла больше 2-х голов.

    Рискнем предположить, что Шотландия на проиграет и ТМ 3,5 за 1,65.

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