ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Станет ли успешным для Швейцарии путешествие в Грецию?

    Греция – Швейцария. Прогноз и ставки на футбольный товарищеский матч 23 марта

    Товарищеские матчи Сборная Греции Сборная Швейцарии
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Футболисты сборной Швейцарии
    Футболисты сборной Швейцарии
    worldfootball.net
    В пятницу, 23 марта, сборная Греции сыграет с командой Швейцарии в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет в Салониках, начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на Греция – Швейцария.

    Греция

    Сборная Греции осталась за бортом финальной части чемпионата мира 2018 года, не сумев преодолеть квалификацию.

    В своей отборочной группе H греки выступили неплохо, заняв второе место. Однако в стыковых матчах они без шансов уступили команде Хорватии (1:4 и 0:0).

    С тех пор футболисты сборной Греции не провели ни одной встречи. Тренерский штаб при этом остался прежним – командой руководит Михаэль Скиббе.

    На ближайшие товарищеские матчи вызваны все сильнейшие игроки, включая форварда «Марселя» Костаса Митроглу.

    Швейцария

    Ближайшие события

    Сборная Швейцарии выступила в квалификации ЧМ-2018 значительно лучше, завоевав путевку в финальную часть мундиаля.

    Команда Владимира Петковича на групповом этапе набрала 27 очков из 30 возможных и пропустила вперед только Португалию, которой уступила 0:2 в заключительном туре.

    В стыковых матчах швейцарцы встречались с командой Северной Ирландии, которую обыграли на выезде 1:0, после чего разошлись миром дома – 0:0.

    В ближайших матчах за сборную Швейцарии не сыграют Шердан Шакири, Денис Закария и Адмир Мехмеди.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа сборной Швейцарии – 2,08, победа сборной Греции – 3,90, ничья – 3,20.

    2,08Победа сборной Швейцарии

    Действительно, швейцарцы сейчас выглядят мощнее, притом это касается как состава, так и игры. Подопечные Владимира Петковича отлично прошли отборочную кампанию, тогда как команда Михаэль Скиббе с трудом соперничала с Боснией и Эстонией.

    Пожалуй, мы бы поставили на успех гостей, которые надежно играют в обороне, поэтому способны сыграть на ноль, а уж одним из своих шансов в атаке они должны воспользоваться.

    1,87Тотал меньше 2

    Также интересной выглядит ставка «тотал меньше 2» за 1,87. Не секрет, что обе команды любят играть от обороны, так что зрители в Салониках вряд ли увидят результативный футбол.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Затяжной старт Южного
  • 5,83
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Йоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероВладимир КличкоУважение и рекорды против скучности и однообразияРеакция на завершение карьеры Владимиром КличкоФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойЖозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Новый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге наций
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Роналду вырывается вперед в схватке с Месси
  • Вечное противостояние пока что за португальцем
    •
  • Мэйвезер и «Ньюкасл». День дураков еще не наступил
  • Мэйвезер сделал громкое заявление — что думают СМИ, а также фанаты «Ньюкасла», и что случится в итоге
    •
  • СКА в шаге от «западного» финала
  • «Локомотив» проиграл в хоккее, но победил в борьбе
    •
  • Роналду и роботы, Мюллер и лошади, а также диснеевский принц Боатенг
  • Наблюдаем через «Инстаграм», как звезды футбола проводят свой досуг.
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 16 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов