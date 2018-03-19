ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Букмекеры верят в победу «Атлетико»

    Прогноз на победителя Лиги Европы сезона 2017/18

    Лига Европы Атлетико ЦСКА Спортинг Лиссабон Арсенал Ред Булл Зальцбург Лацио Марсель
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Футболисты «Атлетико»
    Футболисты «Атлетико»
    espnfc.com
    Онлайн: Жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы 2017/2018Завершен
    Главными претендентами на победу букмекеры считают мадридский «Атлетико» и лондонский «Арсенал» Прогноз на Прогноз на победителя Лиги Европы сезона 2017/18.
    После жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы букмекеры определили фаворитов турнира.

    «Атлетико»

    Главным претендентом на победу в турнире букмекеры считают мадридский «Атлетико». Шансы выиграть трофей оценены букмекерами в среднем коэффициентом 2,20.

    После вылета «матрасников» из ЛЧ они одержали победы во всех играх плей-офф ЛЕ, обыграв своих оппонентов с общим счетом 13:2. На внутренней арене команда Симеоне уверенно расположилась на 2-й строке турнирной таблицы, с отставание от лидирующей «Барселоны» на 8-м баллов.

    «Арсенал»

    Вслед за испанцами расположился лондонский «Арсенал». На победу в турнире букмекеры предлагают кэфф в 3,80.

    Подопечные Венгера будут отдавать все силы на ЛЕ, так как это единственный шанс пробиться на следующий сезон в самый престижный европейский турнир. «Канониры» идут только 6-е в турнирной таблице чемпионата Англии, с отставание от 4-го места на 13-ть очков.

    Ближайшие события

    «Лацио»

    Римская команда замыкает тройку претендентов на победу в ЛЕ в этом сезоне. Итальянцы получили от букмекеров коэффициент 8,50.

    «Орлята» в Серии А ведут борьбу с рядом клубов за попадание в топ-4. На данный момент «Лацио» идет 5-м, но отставание от 4-го места составляет всего 2-а очка. Так что итальянцы, вполне возможно, тоже будут делать ставку на завоевание трофея.

    «РБ Лейпциг»

    «Быки», которые на предыдущей стадии турнира выбили питерский «Зенит», оценены букмекерскими конторами 10 к 1.

    Футболисты Ральфа Хазенхюттля так же ведут борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. На данный момент «РБ Лейпциг» занимает 6-е место и отстает от 4-й строки на 5-ть баллов.

    «Марсель»

    Шансы на победу «провансальцев» в этом сезоне ЛЕ оценены 11 к 1.

    Французская команда без особых проблем преодолела 2-а этапа плей-офф, выбив португальскую «Брагу» и испанский «Атлетик». В Лиги 1 «Марсель» расположился на 3-й строке, опережая 4-й «Лион» на 5-ть пунктов.

    «Спортинг»

    Португальский клуб букмекеры поставили на 6-е место в списке претендентов. На то, что «Спортинг» выиграет ЛЕ в этом сезоне, он получил кэфф в 18 к 1.

    Для выхода в 1/4 «львы» только в овертайме смогли сломить сопротивление чешской «Виктории». В чемпионате Португалии «Спортинг» занимает на данный момент 3-е место.

    «РБ Зальцбург»

    Австрийские «быки» оценены коэффициентом в 20,00.

    На предыдущем этапе розыгрыша «РБ Зальцбург» выбил дортмундскую «Боруссию», сумев нанести им поражение в первой матче (2:1), который состоялся в Германии. Дома сыграли — 0:0. «Быки» уверенно лидируют в австрийской Бундеслиги и опережают ближайшего преследователя на 8-м очков.

    ЦСКА

    Замыкают список претендентов на завоевание ЛЕ-2017/18 московские «армейцы». Их шансы на победу оценены букмекерами кэффом в 25,00.

    В 1/8 финала ЦСКА выбил из борьбы французский «Лион», на поле которого пройдет финал этого розыгрыша. Команда Гончаренка занимает 3-е место в РФПЛ, опережая ближайших преследователей на 1 и 2 балла соответственно.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Сколько мячей забьет Месси?
  • 5,58
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Дидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Мирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей Луческу
    Комментарии
    Подробный разбор
  • И мороз — не помеха. «Спартак» испортил Бердыеву юбилей
  • Обзор СМИ после выездной победы «Спартака» над «Рубином»
    •
  • В чем не прав Моуринью
  • Менеджер «МЮ» защищается от критики
    •
  • Топ-5 самых умных футболистов
  • По исследованию Каролинского института в Стокгольме, футболисты входят в 2% самых умных людей
    •
  • Последний шанс Венгера. ЦСКА оказался на пути «Арсенала» к трофею
  • «Армейцы» сразятся с «канонирами» за выход в полуфинал Лиги Европы
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов