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    Кто сыграет «стандартнее»?

    «Лестер» — «Челси». Прогноз и ставки на матч 1/4 Кубка Англии 18 марта

    Кубок Англии Футбол Англии Лестер Сити Челси
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    Демарай Грей
    Демарай Грей
    premierleague.com
    В рамках четвертьфинала Кубка Англии 18 марта «Лестер» примет на «Кинг Пауэр» лондонский «Челси». Начало матча в 19:30 мск. Прогноз на «Лестер» — «Челси».

    «Лестер»

    Для того, чтобы зацепиться за еврокубки, «Лестеру» нужно одолеть преимущество «Арсенала» в восемь очков. Как минимум взять максимум очков в оставшихся поединках вполне реально. Только «Тоттенхэм» и сам «Арсенал» могут помешать команде Клода Пюэля.

    Это мы к тому, что разрываться между двумя турнирами очень сложно. При этом глубина запаса «Лестера» вызывает сомнения. Понимает это и сам Пюэль – результаты команды в Кубке Англии это подтверждают. Ведь только «Петерборо Юнайтед» был обыгран разгромно (5:1). С еще двумя соперниками возникали проблемы.

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    «Флитвуд» сильно заупрямился на своем поле, и пришлось переигрывать (0:0; 2:0), а «Шеффилд Юнайтед» попросту не давал играть «лисам» в свой футбол, но все равно проиграл (1:0).

    «Челси»

    «Аристократы» убого сыграли на выезде в рамках Кубка Англии. Но было это еще в первом матче турнира против «Норвича» (0:0). Второй матч против «канареек» вышел не лучше – удалось одолеть соперника только по пенальти.

    Ближайшие события

    Раскачавшись, команда Антонио Конте вынесла «Ньюкасл» 3:0 и «Халл Сити» 4:0. Сравнивать эти игры сложно, но определенная идейная схожесть все-таки была. Схемы были практически одинаковые: 3-4-2-1 против «сорок» и 3-4-3 против «тигров». Отличались действия линии атаки при переходе в защиту – с «Халлом» были поблажки для Батшуайи и других игроков.

    Схожие моменты были тоже: в обоих играх соперники «Челси» имели шансы. «Тигры» пробивали по воротам Кабайеро десять раз, «сороки» – девять. Но преимущество было все равно у «пенсионеров».

    Прогноз

    Предлагаем взять «Угловые: ТБ 9,5». Конкретно в Кубке Англии «Лестер» подает в среднем ровно шесть корнеров, «Челси» — 6,75. Последние выездные матчи в других турнирах подтверждают эту цифру «аристократов»: с «Барселоной» — 6, с «Арсеналом» — 9, с «МЮ» — 4. А вот против «Ман Сити» и «Уотфорда» случались спады – по два угловых.

    1,73«Обе забьют»

    Еще одной ставкой предлагаем вариант «обе забьют» за 1,73. «Лестер» пропускал в трех из последних четырех домашних матчей. «Челси» пропускал в пяти последних играх на чужом поле, все пять – проиграл.

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