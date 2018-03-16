«Фрайбург» — «Штутгарт». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 16 марта

«Фрайбург»

Подопечные Кристиана Штрайха после 26-ти матчей чемпионата расположились на 14-й строке в турнирной таблице. В этих встречах они смогли положить в свою копилку 30-ть очков. От опасной зоны «Фрайбург» отделяет только 5-ть баллов.

«Орлы» на данный момент имею серию из 3-х матчей без побед. В этот отрезок они на выезде поделили очки с «Хоффенхаймом» (1:1) и «Гертой» (0:0). А на родной арене были разгромлены мюнхенской «Баварией» со счетом 0:4.

На своем поле «черно-белые» выступают неплохо. Ведь только в 2-х домашних встречах они проиграли в этом сезоне («Баварии» и «Шальке»). Родные стены помогли «Фрайбургу» заработать 20-ть пунктов из 30-ти общих.

Последние 2-е встречи между оппонентами на «Шварцвальд-Штадион» закончились поражение хозяев (1:4 и 1:3).

Полузащитник Амир Абраши и нападающий Флориан Нидерлерхнер не помогут своей команде в предстоящей игре.

«Штутгарт»

«Швабы» опережают своего предстоящего соперника на 4-е очка, что позволяет им занимать 10-ю строку в турнирке.

«Автозаводцы» только в прошлом туре, сыграв вничью с «РБ Лейпциг» (0:0), прервали свою 4-х матчевую победную серию.

Команда Гентнера в этот период обыграла «Боруссию М» (1:0) и «Айнтрах» (1:0) дома, «Аусбург» (1:0) и «Кельн» (3:2) в гостях.

Только в последнее время «Штутгарт» наладил игру на чужих полях. Ведь только в 7-й выездной игре Бундеслиги «швабы» смогли заработать свои первые баллы.

1,78победа «Фрайбурга» с форой (0)

На данный момент под вопросом принять участие в предстоящей игре у защитников Тимо Баумгартля и Дениса Бурница.

Прогноз

Фаворитом предстоящего поединка выступают хозяева поля. Их шанс на победу оценен в 2,55. Победа «Штутгарта» — 3,00, ничья — 3,20.

«Фрайбург» еще не обезопасил себя от попадание в опасную зону. Поэтому в этой игре будет стараться брать очки. Скорее всего, «орлы» смогут пополнить свой очковый багаж, ведь на своей арене они проиграли только 2-е игры в этом сезоне (обе командам с топ-4).

Ставим на победу хозяев поля с форой (0) за 1,78.

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