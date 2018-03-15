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    «Виктория» попытается и получит награду

    «Виктория Пльзень» — «Спортинг». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги Европы 15 марта

    Лига Европы Спортинг Лиссабон
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    Михаэл Крменчик
    Михаэл Крменчик
    uefa.com
    В ответном матче 1/8 Лиги Европы на стадион «Дусан Арена» в гости к местной «Виктории Пльзень» 15 марта пожалует лиссабонский «Спортинг». Начало матча в 21:00 мск. Прогноз на «Виктория Пльзень» — «Спортинг».

    «Виктория Пльзень»

    Команда Павла Врба лидирует в родном чемпионате с отрывом в семь очков и имеет игру с последней командой Первой лиги в запасе. При этом «Викторка» пропустила меньше всех – восемь голов, а забила больше всех – 36 мячей.

    Такое отсутствие конкуренции во внутреннем первенстве часто оборачивается для клубов неурядицами в еврокубках. Так случилось и с «Викторией Пльзень». На первых стадиях «красно-синие» показывали уверенное преимущество над соперниками.

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    В игре со «Спортингом» подопечные Врба всего лишь раз потревожили вратаря «львов» Руи Патрисиу. Лиссабонцы, в свою очередь, 21 раз стреляли по воротам «Викторки». Это привело к двум «сухим» голам и победе.

    «Спортинг»

    «Аристократы» отстают от лидера Примейра-лиги «Порту» на пять очков. Промежуток между играми Лиги Европы заполнил матч против крепкого середняка «Шавиша». «Спортинг» играл на выезде, потому не удивителен их стиль игры.

    Ближайшие события

    «Зелено-белые» ничем не превзошли своего соперника, кроме результативности – 2:1. «Шавиш» нанес ровно такое же количество ударов, как и гости – десять. Эффективность тоже была на уровне – шесть попаданий в рамку. Когда физика на уровне, на первый план выходит психология, и она оказалась сильнее у «львов».

    В игре против «Виктории» лиссабонцам удалось поймать соперника на недостаточной концентрации при уходе на перерыв и выходе из раздевалок сразу после него (голы были забиты на 45+1 и 49-й минутах). Единственное, что вселяет сомнения по поводу прохода «Спортинга», это хорошая домашняя серия чехов в еврокубках – пять побед с преимуществом как минимум в два мяча.

    Прогноз

    После португальского матча «Викторка» должна отыграть два гола и не пропустить. А теперь факт – в среднем за матч лиссабонский «Спортинг» пробивает по воротам соперников 17 раз за игру. На предыдущей стадии они за два матча «вкатали» «Астане» шесть голов.

    1,78«Обе забьют»

    Ну как, верится в «сухую» победу чехов? Нам нет. Но сильно верится в их смелые попытки и вознаграждение – голы. Итак, наша ставка – «обе забьют» за 1,78.

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