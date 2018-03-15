«Лион» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 15 марта

«Лион»

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Лион» в гостях одержал победу над ЦСКА благодаря единственному голу Марсело на 68-й минуте.

Перед противостоянием с «армейцами» французская команда успела пройти «Вильярреал», притом сделала она это довольно легко, победив 3:1 и 1:0.

В своем национальном первенстве подопечные Бруно Женезио выступают неплохо. В турнирной таблице они уверенно удерживают четвертое место, хотя успели отстать от лидирующей тройки.

На прошлых выходных «Лион» обыграл «Кан» (1:0), прервав безвыигрышную серию, которая длилась с 21 января.

В лазарете французской команды находится полузащитник Набиль Фекир.

ЦСКА

Московский ЦСКА в домашнем матче 1/8 финала в целом играл неплохо, особенно в первом тайме, однако все равно потерпел досадное поражение.

У той же «Црвены Звезды» на предыдущей стадии турнира «армейцы» на своем поле выиграли 1:0, а вот в гостях сыграли вничью 0:0.

К позитивным моментам можно отнести выступление «красно-синих» в чемпионате России, где этой весной они уже успели выиграть у «Урала» (1:0) и «Ахмата» (3:0).

Подопечные Виктора Гончаренко поднялись на третье место в турнирной таблице, но и это еще не предел, тем более что «Спартаку» они уступают лишь по дополнительным показателям.

Среди травмированных у ЦСКА значатся Виктор Васин и Марио Фернандес.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лиона» — 1,75, победа ЦСКА – 5,00, ничья – 3,60.

1,75Победа «Лиона»

Очевидно, что у «ткачей» на Лигу Европы высокая мотивация. Дело в том, что в Лиге 1 они серьезно отстали от тройки лидеров, так что теперь имеют шансы попасть в Лигу чемпионов за счет победы в Лиге Европы, тем более что финал в этом году пройдет на их родном «Стад де Люмьер».

В то же время «армейцам» сейчас куда важнее сосредоточиться на российской Премьер-лиге, где ведется серьезная борьба за попадание в тройку сильнейших. Обыграть неуступчивый «Лион» на его же поле подопечные Виктора Гончаренко вряд ли смогут. Более того, нам кажется, что нужно ставить на еще одну победу хозяев.

1,70Тотал меньше 2,5

Также можно взять «тотал меньше 2,5» за 1,70, учитывая склонность ЦСКА к оборонительному футболу. Скорее всего, результативной игры во Франции не будет.

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