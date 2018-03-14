ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •

    Месси зарядит каталонцев

    «Барселона» — «Челси». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов 14 марта

    Лига чемпионов Футбол Испании Барселона Футбол Англии Челси
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Лионель Месси
    Лионель Месси
    SI.com
    В рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов на «Камп Ноу» к местной «Барселоне» 14 марта приедет «Челси». Начало поединка в 22:45 мск. Прогноз на «Барселона» — «Челси».

    «Барселона»

    Особых иллюзий мы не питаем – «Челси» не сможет достойно противостоять «Барселоне» на «Камп Ноу». Восемь из десяти голов в этом розыгрыше Лиги чемпионов «Барса» забила именно на своем стадионе. Плюс на выходных у главного «заводилы» команды Лео Месси родился третий сын – огромная мотивация для отца, как бы банально это не звучало.

    Если переместится в более практичную область, то ситуация особо не поменяется – каталонцы все равно значительно сильнее играют на своем поле. В среднем на «Камп Ноу» «Барселона» била 15,3 раза за игру. На выезде эта цифра составляет 11,5 ударов.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    При своих болельщиках подопечные Эрнесто Вальверде бьют более целенаправленно – 41,3% ударов приходятся в рамку ворот соперников. Соответственно, лучше и реализация своих моментов – 17,4% на «Камп Ноу» против 4,3% в чужих стенах.

    «Челси»

    У команды Антонио Конте тоже довольно неплохие показатели в Лиге чемпионов. Ирония в том, что как раз на выезде «Челси» показывал лучше цифры и результаты. Но при этом не надо забывать, что в группе у «пенсионеров» были две оборонительные команды, которые приезжали гостить с мыслями о «сухих» воротах или просто минимальной ничьей.

    Ближайшие события

    В текущем розыгрыше ЛЧ «аристократы» занимают шестую строчку по среднему числу ударов за матч – 15,86. При этом обычно точность ударов на чужим поле у «Челси» порядка 40%. А вот реализация похуже , чем на родном «Стэмфорд Бридж» (12% против 19%).

    В последнем туре АПЛ «Челси» смог частично реабилитироваться за два подряд поражения лидерам английского чемпионата из Манчестера. Подопечные Антонио Конте нанесли по воротам «Кристал Пэлас» аж 27 ударов. Но этого хватило только для двух забитых, а пропущенный на 90-й минуте гол слегка «подпортил малину» главному тренеру «синих».

    Прогноз

    1,70«Гол Месси: да»

    В первой игре на «Стэмфорде» Месси впервые забил «аристократам» за девять матчей против «синих». А на прошлой неделе он еще и дополнительную мотивацию получил для повторения достижения. Можно умеренно рискнуть и поставить на гол аргентинца в любое время матча. За такой исход буки дают 1,70.

    1,58«1-й тайм: ТМ 1,5»

    Также считаем целесообразным поставить на «1-й тайм: ТМ 1,5» за 1,58. Нагнетать «Барселона» не будет, и тут все зависит от желания «Челси» раскрываться.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
    Сила хозяев и первых минут«Манчестер Юнайтед» — «Севилья». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 13 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Моуринью идет дальше
  • 4,64
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    КакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Андреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеЦеремония открытия Олимпиады-2018Церемония открытия Олимпиады-2018В Пхенчхане состоялась красочная и высокотехнологичная церемония открытия Олимпиады-2018Новая формая сборной РоссииЧоткая коллекцияИзучаем дебют нового экипировщика олимпийской команды РоссииНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Практически чемпионы. «Локомотив» сделал еще один шаг к титулу
  • Обзор СМИ после победы лидера чемпионата России в Екатеринбурге
    •
  • Моуринью нужно спешить с настоящими успехами «МЮ»
  • Все идет по плану сеу Жозе?
    •
  • Трансферный дайджест. 6-12 марта
  • Завершит ли карьеру лидер «Лестера», кому нужен защитник «Барселоны», за кем следит Юрген Клопп и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Запредельный уровень. Юная конкурентка Загитовой и Медведевой
  • Россиянка Александра Трусова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров, установив несколько рекордов
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 16 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов