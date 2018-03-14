«Барселона» — «Челси». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов 14 марта

«Барселона»

Особых иллюзий мы не питаем – «Челси» не сможет достойно противостоять «Барселоне» на «Камп Ноу». Восемь из десяти голов в этом розыгрыше Лиги чемпионов «Барса» забила именно на своем стадионе. Плюс на выходных у главного «заводилы» команды Лео Месси родился третий сын – огромная мотивация для отца, как бы банально это не звучало.

Если переместится в более практичную область, то ситуация особо не поменяется – каталонцы все равно значительно сильнее играют на своем поле. В среднем на «Камп Ноу» «Барселона» била 15,3 раза за игру. На выезде эта цифра составляет 11,5 ударов.

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При своих болельщиках подопечные Эрнесто Вальверде бьют более целенаправленно – 41,3% ударов приходятся в рамку ворот соперников. Соответственно, лучше и реализация своих моментов – 17,4% на «Камп Ноу» против 4,3% в чужих стенах.

«Челси»

У команды Антонио Конте тоже довольно неплохие показатели в Лиге чемпионов. Ирония в том, что как раз на выезде «Челси» показывал лучше цифры и результаты. Но при этом не надо забывать, что в группе у «пенсионеров» были две оборонительные команды, которые приезжали гостить с мыслями о «сухих» воротах или просто минимальной ничьей.

В текущем розыгрыше ЛЧ «аристократы» занимают шестую строчку по среднему числу ударов за матч – 15,86. При этом обычно точность ударов на чужим поле у «Челси» порядка 40%. А вот реализация похуже , чем на родном «Стэмфорд Бридж» (12% против 19%).

В последнем туре АПЛ «Челси» смог частично реабилитироваться за два подряд поражения лидерам английского чемпионата из Манчестера. Подопечные Антонио Конте нанесли по воротам «Кристал Пэлас» аж 27 ударов. Но этого хватило только для двух забитых, а пропущенный на 90-й минуте гол слегка «подпортил малину» главному тренеру «синих».

Прогноз

1,70«Гол Месси: да»

В первой игре на «Стэмфорде» Месси впервые забил «аристократам» за девять матчей против «синих». А на прошлой неделе он еще и дополнительную мотивацию получил для повторения достижения. Можно умеренно рискнуть и поставить на гол аргентинца в любое время матча. За такой исход буки дают 1,70.

1,58«1-й тайм: ТМ 1,5»

Также считаем целесообразным поставить на «1-й тайм: ТМ 1,5» за 1,58. Нагнетать «Барселона» не будет, и тут все зависит от желания «Челси» раскрываться.

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