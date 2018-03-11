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    Наберет ли «Ростов» первые очки под руковоством Карпина?

    «Ростов» — «Зенит». Прогноз и ставки на матч 22-го тура чемпионата России по футболу 11 марта

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    «Ростов» — «Зенит»
    «Ростов» — «Зенит»
    Ростов — Зенит14:00
    В воскресенье, 11 марта, в рамках 22-го тура РФПЛ «Ростов» примет «Зенит». Матч начнется в 14:00 по Москве. Прогноз на «Ростов» — «Зенит».

    «Ростов»

    Зимой ростовский клуб возглавил вернувшийся к тренерской работе Валерий Карпин. Команду покинули Александр Бухаров, Павел Могилевец, Андрей Препелицэ и Игорь Киреев.

    Состав ростовчан пополнили норвежский нападающий Бьорн Сигурдарсон, арендованный у «Спартака» полузащитник Аяз Гулиев и пришедший свободным агентом хавбек Александр Сапета.

    1,70«Зенит» выиграет один из таймов Под руководством экс-наставника «Спартака» ростовчане провели зимнюю подготовку. В контрольных встречах «Ростов» обыграл «Дуклу» из Праги (3:1), норвежские «Олесунн» (2:1) и «Стабек» (1:0), сыграв при этом вничью с «Вииторулом» (1:1), «Будучностью» (0:0), «Олимпией» (3:3) и «Тромсе» (2:2).

    Матчи «Ростова» на сборах показывают, что Карпин пытается прививать команде умный и более атакующий футбол при схеме 3-5-2.

    Чемпионат России возобновился для ростовчан выездным матче с «Краснодаром». Дончане пропустили в первом тайме, сумели сравнять до перерыва, но во втором тайме пропустили еще дважды — 1:3.

    Ближайшие события

    После этого матча «Ростов» занимает 9-е место в таблице с 25 очками и разницей мячей 18-20. Лучший бомбардир команды Тимофей Калачев с 4 голами и 3 передачами. По 2 мяча и ассисту на счету Сверрир Ингасон, Александра Гацкана и Алексея Ионова.

    У «Ростова» после травмы восстанавливается Артур Юсупов.

    «Зенит»

    В зимний перерыв питерцы отправили в аренды защитника Ивана Новосельцева, полузащитника Олега Шатова и нападающего Артема Дзюбу, приобретя полузащитника Магомеда Оздоева и защитника Эльмира Набиуллина.

    На сборах «Зенит» провел ряд контрольных матчей, обыграв датский «Копенгаген» (5:0), чешскую «Славию» (5:1), китайский «Гуанчжоу Эвергранд» (1:0), сербскую «Црвена Звезду» (1:0) и словенский «Марибор» (3:1), сыграв вничью с братиславским «СЛованом» (0:0).

    1,85Время первого гола «Ростова»: 16 минута или больше В 1/16 финала Лиги Европы питерцы на выезде проиграли «Селтику» (0:1), пропустив в концовке, но на своем поле разгромили чемпиона Шотландии со счетом 3:0.

    Чемпионат России для команды Роберто Манчини возобновился домашним матчем с «Амкаром» (0:0), который закончился двумя удалениями у хозяев и скандалом вокруг судейства.

    В последнем матче «Зенит» не слишком удачно съездил в Германию, проиграв в матче Лиги Европы местному «Лейпцигу» — 1:2.

    В чемпионате России «Зенит» с 38 очками на 4-м месте. Разница мячей 31-13, лучший бомбардир — Александр Кокорин с 10 голами и 3 ассистами. У Далера Кузяева 4 гола и 2 ассиста.

    В предстоящем матче не сыграют дисквалифицированные Доменико Кришито, Александр Ерохин и Леандро Паредес.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Зенит», оценивая победу гостей с коэффициентом 2,15.

    Все прогнозы на РФПЛ

    За успех «Ростова» предлагают 3,40, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,0.

    1,80Первый гол забьет «Зенит» Питерский клуб в матче с «Амкаром» потерял ряд важных игроков, а ростовчане традиционно лучше играют на своем поле. Учитывая, что Карпин делает ставку на атакующий футбол, хозяева наверняка сумеют забить, но проблемы в обороне обнажил матч с «Краснодаром». Матч скорее всего закончится результативной ничьей.

    Интересны варианты «обе команды забьют» за 2,20 и «тотал голов меньше 2,5» за 1,44, а также европейский гандикап «победа "Ростова" +1 гол» — за 1,60.

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