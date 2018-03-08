«Атлетико» — «Локомотив». Прогноз и ставки на первый матч 1/8 финала Лиги Европы 8 марта

«Атлетико»

В январе и феврале матрасники выдали серию из восьми побед подряд, обыграв в том числе датский «Копенгаген» в 1/16 финала Лиги Европы.

Команда Диего Симеоне победила со счетом 4:1 на выезде и взяла верх над датчанами на своем поле со счетом 1:0. Между двумя этими матчами вместилась домашняя победа над «Атлетиком» со счетом 2:0.

После еврокубковой победы «Атлетико» на выезде разгромил «Севилью» (5:1), а затем дома разгромил «Леганес» (4:0).

В последнем матче «матрасники» встречались с «Барселоной» и проиграли ей на «Камп Ноу» со счетом 0:1, практически лишившись шансов навязать каталонцам борьбу за золото.

2,30Первый тайм голов «Атлетико» — 0 В Примере мадридцы идут на втором месте с 61 очками и разницей мячей 45-12. Лучший бомбардир команды — Антуан Гризманн с 15 голами и 7 передачами. У Анхеля Корреа 6 голов и 3 передачи.

Незадолго до предстоящего матча в «Локомотивом» мадридцы лишились Янника Феррейра-Карраско и Николас Гайтан, перебравшихся в чемпионат Китая.

Юбилейный гол Месси завершил чемпионскую гонку Пресса — о победе «Барселоны» над «Атлетико» на «Камп Ноу»

«Локомотив»

Команда Юрия Семина не стала никого покупать в зимнее окно, более того, отпустила в аренду защитника Тимофея Маргасова. Но к зиме вернулись в строй травмированные Ари, Ведран Чорлука и Гилерме.

На зимних сборах «Локо» провел целый ряд контрольных матчей, одержав всего одну победу — над хорватским «Осиеком» (1:0).

Сезон для «Локомотива» возобновился с двухматчевого противостояния с «Ниццей» в 1/16 финала Лиги Европы.

На выезде команда Семина проигрывая со счетом 0:2, сумела вырвать победу со счетом 3:2, а в домашнем матче спокойно добилась победы со счетом 1:0, выйдя в следующий раунд.

В первом матче РФПЛ после перерыва «Локомотив» в сложных погодных условиях принимал на своем поле «Спартак», матч закончился без забитых голов и без особых моментов.

Юрий Семин предпочел поберечь силы перед еврокубковой встречей и не выпускал на поле получивших небольшие повреждения Ари и Джефферсона Фарфана. К матчу с «Атлетико» они должны прийти в норму.

2,60Тотал Атлетико« меньше 1,5 В чемпионате России «Локо» лидирует с 46 очками, на 6 очков опережая «Краснодар». Разница мячей 32-15.

Лучший бомбардир команды в РФПЛ — Джефферсон Фарфан с 8 голами, 7 мячей у Алексея Миранчука, 5 голов и 5 ассистов у Мануэля Фернандеша, который, кроме прочего, оформил хет-трик в матче с «Ниццей».

Команды встречались лишь раз, в групповом этапе Кубка УЕФА сезона 2007/08, матч в Москве завершился со счетом 3:3.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Атлетико», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,25.

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За успех «Локомотива» предлагают 12,0, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 5,50.

1,61«Атлетико» выиграет и не пропустит Московский клуб на выезде попытается сыграть максимально осторожно, а учитывая оборону соперника, на гол «Локо» рассчитывать не стоит. Ставка Юрия Семина будет на ответную игру в Москве в экстремальных для испанцев условиях. «Атлетико» только что отыграл тяжелую игру с «Барселоной», сил у футболистов не очень много. Несмотря на результативные матчи перед встречей с каталонцами, в домашнем матче мадридцы тоже постараются не пропустить — матч может закончиться вничью или минимальной победой команды Симеоне.

Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1,36 и «тотал голов меньше 2,5» за 1,91, а также европейский гандикап «победа "Локомотива" +2 гол» — за 1,91.

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