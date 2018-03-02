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    Огорчат ли «монегаски» «жирондистов»?

    «Монако» — «Бордо». Прогноз и ставки на матч 28-го тура чемпионата Франции по футболу 2 марта

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    «Монако» — «Бордо»
    «Монако» — «Бордо»
    Монако — Бордо22:45
    В пятницу, 2 марта, в рамках 28-го тура французской Лиги 1 «Монако» на «Луи II» примет «Бордо». Матч начнется в 22:45 по Москве. Прогноз на «Монако» — «Бордо».

    «Монако»

    Монегаски не проигрывают уже шесть матчей, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью. Во втором

    «Монако» на выезде сыграл вничью с «Марселем» (2:2) в чемпионате, после чего обыграл «Монпелье» (2:0)в Кубке лиги.

    После кубковой победы подопечные Леонарду Жардима трижды победили в рамках Лиги 1, дома вырвав победу у «Лиона» (3:2), на выезде разгромив «Анжер» (4:0), а в заключение на своем поле расправившись с «Дижоном» (4:0).

    2,30«Монако» победит и ТБ 2,5 В последнем матче монегаски устроили перестрелку с «Тулузой», упустив на последних минутах выездную победу — 3:3.

    В результате «Монако» с 57 очками идет на втором месте. Разница мячей 67-29, лучший бомбардир Радамель Фалькао с 17 голами, 8 мячей забил Бальде Кейта, еще 7 мячей на счету Рони Лопеша.

    В предстоящем матче могут не сыграть нападающий Радамель Фалькао, хавбек Адама Траоре и голкипер Диего Бенальо.

    «Бордо»

    Ближайшие события

    «Жирондисты» в конце января-феврале также выдали серию из четырех побед подряд. На выезде они обыграли «Нант» (1:0), дома справились с «Лионом» (3:1).

    В гостях «Бордо» победил «Страсбург» (2:0), а вернувшись домой взял верх над «Амьеном» (3:2).

    Но в последних матчах команда Густаво Пойета уступила на выезде «Марселю» (0:1), а затем на своем поле разошлась миром с «Ниццей» (0:0).

    После 27 туров «Бордо» с 36 очками на 8-м месте. Разница мячей 32-35, лучший бомбардир с 8 голами — Малком, еще 5 голов забил Юнусc Санкаре, 4 мяча на счету Александра Менди.

    В предстоящем матче из-за травм не сыграют нападающий Александр Менди и хавбек Оливье Вердон, а Малком пропустит встречу из-за перебора карточек.

    2,50Обе забьют без ничьей В первом круге «Бордо» на своем поле уступил «Монако» со счетом 0:2. В прошлом сезоне жирондисты проиграли дома со счетом 0:4, а на выезде уступили со счетом 2:1.

    Сезоном ранее «Бордо» встречался с «Монако» трижды и выиграл все три раза, победив в лиге 1 со счетом 3:1 дома и 2:1 на выезде, и добившись домашней победы со счетом 3:0 в Кубке.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Монако», оценивая победу гостей с коэффициентом 1,60.

    Все прогнозы на Лигу 1

    За успех «Бордо» предлагают 5,50, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 4,00.

    3,60«Монако» выиграет оба тайма «Монегаски» явные фавориты предстоящего матча, но в предстоящем матче могут сыграть без пары ключевых игроков. «Бордо» в новом году выступает куда успешнее, в том числе и на выезде и без боя сдаваться не собирается — свой гол они наверняка забьют.

    Интересны варианты «обе команды забьют» за 1,67 и «тотал голов больше 2,5» за 1,67, а также европейский гандикап «победа "Бордо" +1 гол» — за 2,2.

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