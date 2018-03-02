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    Порвутся ли жилы «Боруссии М»?

    «Боруссия М» — «Вердер». Прогноз и ставки на матч 25-го тура чемпионата Германии по футболу 2-го марта

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    Дитер Хеккинг
    Дитер Хеккинг
    TheWorldNews.net
    Стартом 25-го тура немецкой Бундеслиги послужит противостояние «Боруссии М» и «Вердера» 2-го марта. Матч начнется в 22:30 по Москве. Прогноз на «Боруссия М» — «Вердер».

    «Боруссия М»

    В последнем туре Бундеслиги «жеребята» прервали четырехматчевую серию из поражений. Но и победа над типичным середняком «Ганновером» не была убедительной: по ударам подопечные Дитера Хеккинга проиграли (20-15), стандарты использовали меньше (10-6 по угловым), во втором тайме еще и во владении уступили (43%).

    Но единственный гол во встрече на 72-й минуте удалось забить 6-му номеру «черно-бело-зеленых» Кристофу Крамеру. За предыдущие четыре проигранных матча «Боруссия М» пропустила пять мячей. С одной стороны, не много.

    Но гол от «Штутгарта» на 5-й минуте поединка должен был как минимум насторожить Хеккинга. Ведь «Штутгарт» находится на предпоследнем месте по забитым мячам – меньше забил только «Гамбург».

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Да и к атаке есть вопросы: среди упомянутой серии только матч с «Боруссией Д» выдался неплохим в атакующем плане (28 ударов, 11 попаданий), в остальных матчах «жеребята» больше четырех ударов в рамку не направляли.

    «Вердер»

    Коллектив Флориана Кохфельдта поймал птицу удачи – всего два поражение в последних восьми играх и одно – в последних пяти матчах чемпионата. Хорошо начался, но неудачно закончился кубковый матч против «Байера». «Музыканты» забили два гола еще до 10-й минуты, но пропустили под конец первого и в начале второго таймов. А в дополнительное время силенок не хватило – еще два пропущенных и вылет.

    Ближайшие события

    В последнем туре в игре против «Гамбурга» могло обойтись и ничьей. Но на 86-й минуте бременцы вынудили ошибиться защитника гостей – автогол. Этот мяч позволил «Вердеру» добыть нужную победу и слегка оторваться от зоны вылета (на два очка).

    Интересная деталь: в матчах против лидеров «музыканты» демонстрируют куда более высокий процент ударов в створ и реализации. В играх против «Шальке» (победа 2:1) и «Байера» (основное время – 2:2) подопечные Кохфельдта направляли в рамку больше половины своих ударов (порядка 63%). В матчах против «Фрайбурга» и «Гамбурга» этот показатель едва доходил до трети.

    Прогноз

    Даже с учетом переполненного лазарета «Боруссия М» находит, чем радовать своих болельщиков. Результатами не получается – возьмут самоотдачей. Две последние домашние игры менхенгладбахцы проиграли лидерам чемпионата всего в один мяч.

    2,48«1Х и ТМ 2,5»

    При этом тезок из Дортмунда полностью «перестреляли» (28-8 по ударам). Но каждый матч вытаскивать на жилах не получится – когда-нибудь они порвутся. Хеккинг это понимает и последние матчи играет экономно, по счету – шесть последних игр на ТМ 2,5.

    «Вердер» показывает более результативную игру, но их сегодняшний соперник на своем стадионе пропустил всего 13 мячей. Потому самой взвешенной считаем ставку «1Х и ТМ 2,5» за 2,48.

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