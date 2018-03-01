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    Опора на цифры

    «Лас-Пальмас» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу 1-го марта

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    Андрес Иньеста
    Андрес Иньеста
    Getty Images
    26-й тур испанского чемпионата 1-го марта сведет «Лас-Пальмас» и «Барселону». Матч начнется в 23:00 мск. Прогноз на «Лас-Пальмас» — «Барселона».

    «Лас-Пальмас»

    После внезапной победы над «Валенсией» (2:1) команда Пако Хемеса выиграла только один раз в следующих пяти матчах чемпионата. С небес на землю «желтых» сразу же опустил мадридский «Атлетико», который всадил им три безответных мяча.

    Еще два «Лас-Пальмас» получил в проигранном «Севилье» через тур матче (1:2). Только с командой Винченцо Монтеллы удалось потягаться: 11-12 по ударам, 55% владения и забитый гол. С «Атлетико» таких шансов и близко не было (всего один удар в створ).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Эти матчи наглядно показывают разницу результатов команды Пако Хемеса дома и на выезде. На родном «Гран Канария» «пальмы» выиграли четыре матча из 12-ти, в чужих стенах – только один из 13-ти. При этом дома забил 13 голов, а пропустил 24. На выезде цифры таковы: 5-28.

    «Барселона»

    «Блаугранас» добились нужного результата в лондонском матче 1/8 Лиги чемпионов против «Челси» (1:1). Гол Месси дает реальную опору на ответный матч в Каталонии, ведь большинство своих голов в чемпионате «Барселона» забила именно на «Камп Ноу» – 37 из 68-ми (в среднем 3,08 за игру).

    Ближайшие события

    Бьет «Барселона» тоже больше на родном стадионе: 201 удар дома против 174-х выездных ударов. Окрыленные такой надеждой на положительный исход противостояния с «Челси», «сине-гранатовые» в качестве репетиции разгромили «Жирону» 6:1.

    Пропущенный уже на 3-й минуте гол от Порту стал прекрасным раздражителем, и «Барселона» всандалила четыре мяча еще до конца первой половины игры. Можно отметить неплохую игру новичков «блаугранас» Усмана Дембеле и Фелиппе Коутиньо, которые впервые появились в основке вместе.

    Прогноз

    2,12«Барселона» победит и не пропустит

    «Лас-Пальмас» очень мало бьет по воротам соперников. По количеству ударов «пальмы» занимают в рейтинге Примеры четвертую позицию снизу. «Барселона» — вторую. Также каталонцы отличаются высоким качеством оборонительных действий. Если показателя пропущенных недостаточно (12), то вот еще цифирь.

    2,23«Барселона» выиграет оба тайма

    За 25 матчей соперники нанесли по воротам «Барселоны» 260 ударов. Реализация у них составляет всего 4,6% — второй по малости показатель Ла Лиги. Потому делаем логичный вывод – после пропущенных мячей от «Челси» и «Жироны» Вальверде постарается организовать игру так, чтобы его ворота остались «сухими».

    Победу «Барсы» мы не оспариваем, следовательно, наша ставка – «Барселона» победит и не пропустит за 2,12. Интересной видится также ставка «Барселона» выиграет оба тайма за 2,23.

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