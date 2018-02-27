«Жирона» — «Сельта». Прогноз и ставки на матч 26-го тура испанского первенства по футболу 27 февраля

«Жирона»

Сильно видна разница выступлений команды Пабло Мачина на родном стадионе и на выезде. На «Мунисипаль де Монтиливи» «жирондинцы» выиграли половину матчей (6 из 12-ти). В чужих стенах – всего три из 13-ти игр оказались победными.

Причем в Каталонии «бело-красные» пропустили 13 голов (в среднем 1,08 за игру), а путешествуя по Испании, «глотнули» 23 гола (в среднем 1,77 за игру). Последние два матча подтверждают приведенные цифры.

В последнем туре «Жирона» крупно «слилась» «Барселоне» 1:6. В предпоследнем – обыграла «Леганес» 3:0. Против «блаугранас» Мачин решил козырнуть и отказаться от «автобуса» у ворот. Да, его команда забила первой уже на 3-й минуте, но получила за уши целых 4 гола еще в первом тайме.

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В игре с «Лега» «жирондинцы» просто отнеслись к своим моментам более ответственно, ведь игра была равной: 10-10 по ударам, 5-5 по попаданиям, 4-4 по угловым, 52% на 48% по владению.

«Сельта»

«Кельты» словили небольшой кризис в выездных поединках. Последняя победа на чужом стадионе была у команды Хуана Карлоса Унсуэ больше месяца назад. Да и то, «Сосьедад» владел преимуществом в игре и, забей Виллиан Хосе пенальти, игра повернулась бы другим боком.

Странной выглядит статистика ударов «Сельты». Большинство из них приходится на домашние матчи (160 из 287). Но это обернулось благом для команды Унсуэ – игроки внимательнее относятся к своим выездным моментам. Реализация ударов в чужих стенах равна 18,1% (12,5% – дома), то есть – 23 гола на чужой земле.

В последнем выездном матче против «Хетафе» «небесные» пропустили три гола. Три! От «Хетафе», меньше которого в Примере бьют только «Леганес» и «Эспаньол», меньше которого из ближайших конкурентов забил все тот же «Леганес».

Прогноз

2,00П1 в 1 мяч или Х

Разница между командами (одно очко) и невыясненные отношения в первом круге (3:3) делают матч действительно интересным. Логически заключаем, что у «Жироны» будет преимущество. Особенно после матча с «Барселоной». Ведь полученный заряд уверенности равен десяткам тренировок.

«Сельта» сыграет лучше, чем в предыдущих выездных матчах, но максимум взять не сможет. Наш прогноз «П1 в 1 мяч или Х» за 2,00.

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