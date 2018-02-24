«Лестер» — «Сток Сити». Прогноз и ставки на матч 28-го тура английской Премьер-лиги 24 февраля

«Лестер»

По сути, команда Клода Пюэля будет решать задачу расположения между седьмым и одиннадцатым местом. До шестого «Арсенала» — десять очков отставания. Перед 11-м «Уотфордом» — пять очков преимущества.

Личная встреча с «канонирами» перенесена из-за Кубка Англии, так что отыграть три пункта в личной встрече в ближайшее время не получится. С «Уотфордом» уже все счеты сведены.

Недостаток турнирной мотивации отражается и на последних результатах «Лестера»: три матча подряд без побед, из которых два – выездные поражения.

Календарь и таблица АПЛ

Сильно заметна разница в результатах «лис» в своей «норе» и в чужой. Ведь в шести последних домашних матчах с учетом всех турниров «Лестер» не допустил ни одного поражения. Интересный факт: в трех матчах подряд из четырех последних на «Кинг Пауэре» «лисы» забивали в первом тайме. Либо вначале, либо в конце. Причем владение также было более велико именно в первых половинах игр.

«Сток Сити»

В отличие от соперника, команда Пола Ламберта имеет четкую цель – сохранить прописку в Премьер-лиге. Сейчас его подопечные сидят в зоне вылета с 25-ю очками. Минимальное расстояние до безопасной зоны – два очка.

Эти два очка «Сток Сити» должен набирать в ближайшие два тура, потому что потом зачетные пункты ему не светят. Два матча спустя команде Ламберта предстоит встретится с «Ман Сити», «Эвертоном», «Арсеналом» и «Тоттенхэмом».

И пока «гончары» делают все, что могут: за последние четыре матча – только одно поражение. Ближайшего конкурента из «серой зоны» — «Хаддерсфилд» — «Сток» выиграл 2:0. Но первые таймы на чужих стадионах выходят не особо радостными для «гончаров».

Команда Пола Ламберта неизменно пропускала в первые 45 минут в четырех выездных матчах из пяти последних. Вообще на чужом поле «Сток Сити» пропускает уже на протяжении девяти матчей с учетом кубкового подряд.

Прогноз

До конца сезона осталось не так уж и много времени. Это нужно учитывать при выборе матчей и ставок. Ведь турнирное положение многих команд глобально не поменяется, а локальные задачи вдохновляют далеко не всех футболистов.

1,73«1 тайм: "Лестер" забьет»

У «Стока» вдохновенье есть – до «Хаддерсфилда» недалеко. Но и привычки тоже есть. Считаем, что пропущенные в первом тайме продолжаться – ставим на «1 тайм: "Лестер" забьет» за 1,73.

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