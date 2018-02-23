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    Пропустит ли «Монпелье» на поле «Страсбура»?

    «Страсбур» — «Монпелье». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 23 февраля

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    Вратарь «Монпелье»
    Вратарь «Монпелье»
    mhscfoot.com
    В пятницу, 23 февраля, «Страсбур» на своем поле примет «Монпелье» в рамках 27-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на «Стад де ля Мено», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Страсбур» — «Монпелье».

    «Страсбур»

    Футболисты «Страсбура» на данный момент занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 30 очков.

    Подопечные Тьерри Лоре находятся всего в пяти баллах от зоны вылета, поэтому не могут чувствовать комфортно. Побороться за еврокубки им будет чрезвычайно сложно, ведь идущий пятым «Нант» опережает их на девять баллов.

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    С начала текущего года «Страсбур» провел семь матчей, в которых потерпел пять поражений. При этом он обыграл «Дижон» (3:2) и «Труа» (2:1) – своих соседей по турнирной таблице.

    В лазарете команды сейчас находятся Абу Кадер Мангане, Бенжамен Корнье, Мартен Терье и Абдалла Ндур.

    «Монпелье»

    «Монпелье» идет шестым в турнирной таблице французского первенства. В 26 сыгранных турах команда набрала 38 очков.

    Ближайшие события

    «Паладины» всего на один балл отстают от «Нанта», а вот подняться выше пятой строчки уже вряд ли смогут, поскольку преимущество «Лиона» достигает 11 очков.

    «Монпелье» с начала года потерпел всего одно поражение, когда провалил выездную встречу с «Пари Сен-Жермен» (0:4).

    В то же время подопечные Мишеля Тер-Закаряна смогли обыграть «Тулузу» (2:1), «Анже» (2:1) и «Метц» (1:0) лишь с минимальным преимуществом.

    У этой команды среди травмированных значатся Жером Руссийон, Киллиан Сансон, Факундо Пирис и Амбруаз Ойонго.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Страсбура» — 2,90, победа «Монпелье» — 2,60, ничья – 3,10.

    2,06Обе команды забьют

    Очевидно, это связано с последними результатами «паладинов», которые уже очень давно не побеждали с разницей хотя бы в два мяча, а уж тем более на выезде.

    В то же время «Страсбур» на своем поле способен посопротивляться, что успели на себе прочувствовать даже «Марсель» (3:3) с «Пари Сен-Жермен» (2:1).

    Похоже, нас ждет примерно равная игра, в которой высоки шансы на то, что обе команды забьют. Ставка на это событие принимается с коэффициентом 2,06.

    1,82Тотал голов больше 2

    Также можно поставить на «тотал голов больше 2» и получить весьма неплохой коэффициент – 1,82. В пяти из шести последних матчей «Монпелье» пропустил, так что его оборона далека от идеала.

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