«Страсбур» — «Монпелье». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 23 февраля

«Страсбур»

Футболисты «Страсбура» на данный момент занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 30 очков.

Подопечные Тьерри Лоре находятся всего в пяти баллах от зоны вылета, поэтому не могут чувствовать комфортно. Побороться за еврокубки им будет чрезвычайно сложно, ведь идущий пятым «Нант» опережает их на девять баллов.

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С начала текущего года «Страсбур» провел семь матчей, в которых потерпел пять поражений. При этом он обыграл «Дижон» (3:2) и «Труа» (2:1) – своих соседей по турнирной таблице.

В лазарете команды сейчас находятся Абу Кадер Мангане, Бенжамен Корнье, Мартен Терье и Абдалла Ндур.

«Монпелье»

«Монпелье» идет шестым в турнирной таблице французского первенства. В 26 сыгранных турах команда набрала 38 очков.

«Паладины» всего на один балл отстают от «Нанта», а вот подняться выше пятой строчки уже вряд ли смогут, поскольку преимущество «Лиона» достигает 11 очков.

«Монпелье» с начала года потерпел всего одно поражение, когда провалил выездную встречу с «Пари Сен-Жермен» (0:4).

В то же время подопечные Мишеля Тер-Закаряна смогли обыграть «Тулузу» (2:1), «Анже» (2:1) и «Метц» (1:0) лишь с минимальным преимуществом.

У этой команды среди травмированных значатся Жером Руссийон, Киллиан Сансон, Факундо Пирис и Амбруаз Ойонго.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Страсбура» — 2,90, победа «Монпелье» — 2,60, ничья – 3,10.

2,06Обе команды забьют

Очевидно, это связано с последними результатами «паладинов», которые уже очень давно не побеждали с разницей хотя бы в два мяча, а уж тем более на выезде.

В то же время «Страсбур» на своем поле способен посопротивляться, что успели на себе прочувствовать даже «Марсель» (3:3) с «Пари Сен-Жермен» (2:1).

Похоже, нас ждет примерно равная игра, в которой высоки шансы на то, что обе команды забьют. Ставка на это событие принимается с коэффициентом 2,06.

1,82Тотал голов больше 2

Также можно поставить на «тотал голов больше 2» и получить весьма неплохой коэффициент – 1,82. В пяти из шести последних матчей «Монпелье» пропустил, так что его оборона далека от идеала.

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