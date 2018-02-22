«Атлетико» — «Копенгаген». Прогноз и ставки на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы 22 февраля

«Атлетико»

В первом матче на «Тепла Паркен» «Атлетико» удивил кардинально. Выразим наше удивление в цифрах. В последних матчах перед поездкой в Данию игроки Диего Симеоне имели невероятно низкую эффективность. Из всех нанесенных ударов в створ ворот соперника не попадало и 30%.

Как следствие, страдала и результативность. С начала января «матрасники» только дважды забивали больше двух мячей. Но защита соперников по тем матчам («Ллейда» и «Лас-Пальмас») не вселяет надежды в ее надежность.

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В игре с «Копенгагеном» «Атлетико» не только направил в створ ворот датчан половину своих ударов, он еще и разразился четырьмя голами. Правда, в последней игре чемпионата мадридцы продолжили старую традицию – только четыре удара из 14-ти попали в рамку ворот «Атлетика» из Бильбао. Но на два гола этого было вполне достаточно.

«Копенгаген»

Датские «львы» играют крайне нестабильно уже почти три месяца. За последние десять игр во всех турнирах «Копенгаген» четыре раза проиграл и дважды сыграл вничью. Причем без учета товарищеских игр еще хуже: тогда поражений становится уже шесть, а одна ничья уходит.

Последний «влет» случился в матче чемпионата Дании против «Мидтьюлланна» (1:3). «Львы» провели хороший первый тайм, но все равно пропустили в нем два гола. Во втором влетел еще один, а сил на ответ уже не было. Стоит отметить, что это была игра против немотивированного соперника, ведь «Мидтьюлланн» уже вышел в следующую стадию первенства страны.

Интересно, что в пяти матчах подряд, в которых «Копенгаген» забивал, он делал это первым. Но в играх против серьезных соперников типа двух последних стабильно получал «двуху» за уши еще до окончания первого тайма.

Прогноз

Результат первого матча оставил многих бетторов с носом. Причем дважды: неожиданно крупная победа «матрасников» «порезала» ставки на привычный для испанцев «низовой» тотал, а как следствие – обессмыслила обычные ставки на ответный матч.

1,73«Копенгаген» не забьет

Потому придется изворачивать мозги и достать запылившуюся смекалку. Но изворачивайте не сильно – по нашему убеждению, мадридцам нет смысла второй раз разносить команду Столе Сольбаккена. Ведь в чемпионате Испании в следующих пяти турах им предстоят матчи с «Барселоной» и остальными лидерами Примеры.

Значит, если датчане сами не натворят ерунды, много голов не будет. В то же время и пропускать мадридцы явно не намерены. Предлагаем присмотреться к ставке «Копенгаген» не забьет за 1,73.

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