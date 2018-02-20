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    Привезут ли голы «черные орлы»?

    «Бавария» — «Бешикташ». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов 20 февраля

    Лига чемпионов Футбол Германии Бавария Бешикташ
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    Альваро Негредо
    Альваро Негредо
    as.com
    В 1/8 финала ЛЧ 20 февраля в гости к «Баварии» приедет «Бешикташ». Матч начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Бавария» — «Бешикташ».

    «Бавария»

    В последнем туре Бундеслиги «Бавария» чуть было не потеряла очки в матче с «Вольфсбургом». Мы ожидали умеренного сопротивления от «волков», а они просто по удаче забили уже на 8-й минуте и всю игру закрывались. «Звезда Юга» атаковала на всяк вкус и цвет – в сумме нанесла 18 ударов.

    Вот только привычной эффективности не хватало: до января у команды Юппа Хайнкеса был лучший показатель попаданий в створ и реализации голевых моментов в Европе. А в этот раз всего пять ударов в створ. Причем все из них случились уже во втором тайме. А победный гол снова забил Левандовски – с пенальти.

    В 1/8 Лиги чемпионов «Бавария» прошла со второго места. За два тура до финиша группового этапа уже было известно, что плей-офф от немцев не отвертится. За шесть игр групповой стадии «красные» набрали 15 очков, но проиграли «ПСЖ» по разнице мячей.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Смущали пропущенные мюнхенским клубом выездные голы от «Селтика» и «Андерлехта». Хайнкес наверняка учтет это и потому мюнхенцы будут стараться все решить еще в первом домашнем матче.

    «Бешикташ»

    «Черные орлы» попали в самую ровную группу Лиги чемпионов и смогли уверенно ее выиграть. Отрыв от «Порту» составил четыре очка. Видно, что Лига чемпионов – главный приоритет тренера турков Шенола Гюнеша. Ведь он жертвует матчами чемпионата ради хороших выступлений в еврокубке.

    Ближайшие события

    Вот и в последнем туре Суперлиги «Бешикташ» поделил очки в «Коньяспором» (1:1). Преимущество было на стороне команды Гюнеша (7-13 по ударам), но явно не хватило сил на второй тайм. Его «орлы» провели намного хуже первого (два удара в створ, 4 желтых карточки).

    В последних девяти официальных матчах с учетом всех турниров «Бешикташ» проиграл только раз – в Кубке команде из зоны вылета. Но натужные победы над аутсайдерами («Антальяспор», «Касымпаша») свидетельствуют об определенном спаде в игре турецкого клуба.

    Прогноз

    Обе команды в последних матчах своих чемпионатов показали, что имели ввиду будущую встречу в Лиге чемпионов. Однозначным фаворитом матча букмекеры считают мюнхенский клуб. Его победа оценивается в нищебродские 1,15.

    2,23«Обе забьют»

    Но можно присмотреться к сладкому коэффициенту на «обе забьют». В последних девяти выездных матчах из десяти «Бешикташ» забивал как минимум один гол. В своей группе Лиги чемпионов «черные орлы» и вовсе на выезде забили больше, чем дома: 7 против 4-х.

    А гол «Баварии» на родном стадионе вряд ли кто-то будет отрицать. Итак, ставим на «обе забьют» за 2,23.

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