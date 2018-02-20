«Бавария» — «Бешикташ». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов 20 февраля

«Бавария»

В последнем туре Бундеслиги «Бавария» чуть было не потеряла очки в матче с «Вольфсбургом». Мы ожидали умеренного сопротивления от «волков», а они просто по удаче забили уже на 8-й минуте и всю игру закрывались. «Звезда Юга» атаковала на всяк вкус и цвет – в сумме нанесла 18 ударов.

Вот только привычной эффективности не хватало: до января у команды Юппа Хайнкеса был лучший показатель попаданий в створ и реализации голевых моментов в Европе. А в этот раз всего пять ударов в створ. Причем все из них случились уже во втором тайме. А победный гол снова забил Левандовски – с пенальти.

В 1/8 Лиги чемпионов «Бавария» прошла со второго места. За два тура до финиша группового этапа уже было известно, что плей-офф от немцев не отвертится. За шесть игр групповой стадии «красные» набрали 15 очков, но проиграли «ПСЖ» по разнице мячей.

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Смущали пропущенные мюнхенским клубом выездные голы от «Селтика» и «Андерлехта». Хайнкес наверняка учтет это и потому мюнхенцы будут стараться все решить еще в первом домашнем матче.

«Бешикташ»

«Черные орлы» попали в самую ровную группу Лиги чемпионов и смогли уверенно ее выиграть. Отрыв от «Порту» составил четыре очка. Видно, что Лига чемпионов – главный приоритет тренера турков Шенола Гюнеша. Ведь он жертвует матчами чемпионата ради хороших выступлений в еврокубке.

Вот и в последнем туре Суперлиги «Бешикташ» поделил очки в «Коньяспором» (1:1). Преимущество было на стороне команды Гюнеша (7-13 по ударам), но явно не хватило сил на второй тайм. Его «орлы» провели намного хуже первого (два удара в створ, 4 желтых карточки).

В последних девяти официальных матчах с учетом всех турниров «Бешикташ» проиграл только раз – в Кубке команде из зоны вылета. Но натужные победы над аутсайдерами («Антальяспор», «Касымпаша») свидетельствуют об определенном спаде в игре турецкого клуба.

Прогноз

Обе команды в последних матчах своих чемпионатов показали, что имели ввиду будущую встречу в Лиге чемпионов. Однозначным фаворитом матча букмекеры считают мюнхенский клуб. Его победа оценивается в нищебродские 1,15.

2,23«Обе забьют»

Но можно присмотреться к сладкому коэффициенту на «обе забьют». В последних девяти выездных матчах из десяти «Бешикташ» забивал как минимум один гол. В своей группе Лиги чемпионов «черные орлы» и вовсе на выезде забили больше, чем дома: 7 против 4-х.

А гол «Баварии» на родном стадионе вряд ли кто-то будет отрицать. Итак, ставим на «обе забьют» за 2,23.

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