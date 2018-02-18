«Рочдейл» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч 1/8 Кубка ФА 18 февраля

«Рочдейл»

Свой путь по турнирной сетке Кубка Англии «Дейл» начинал с самой первой стадии (1/128). По выступлениям в этом турнире сразу видно, что главный тренер команды Кит Хилл сделал ставку именно на него. Потому что маленький клуб из Большого Манчестера зубами цепляется за каждый свой шанс.

Первые две стадии «Рочдейл» даже не заметил – две победы над клубами более низких дивизионов по 4:0. В следующем матче пришлось потягаться с противником по Первой лиге Англии «Донкастером». Гол в средине первого тайма позволил команде Хилла закрыться и дождаться финального свистка.

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В 1/16 «Рочдейл» прошел «Миллуол» (2:2; 1:0). В первом матче «Дейл» упустил победу на 90-й минуте при очень приличной игре (13 ударов, 8 в створ). В ответной встрече у себя дома манчестерский клуб просто не дал ничего сделать сопернику (один удар в створ), а сам спокойно забил победный гол в начале второго тайма.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» в новом году еще не проигрывал. Беспроигрышная серия «шпор» длится еще с средины декабря, когда они крупно влетели «Манчестер Сити» (1:4). Последние пять матчей с учетом всех турниров принесли две ничьи и три победы.

Причем пропускал «Тоттенхэм» только от команд очень высокого класса: «Ливерпуля» в чемпионате и «Ювентуса» в ЛЧ. Глупо было бы готовить ставку на основе анализа поединка против «бьянконери», потому сосредоточимся на кубковых матчах.

В 1/32 «лилейно-белые» пролетели мимо «Уимблдона» (3:0). Напрягло только большое количество промахов «шпор»: из 28-ми ударов в створ пришлись только 8. Уже в следующей стадии этот фактор дал о себе знать: стоило сопернику запереться как «Тоттенхэм» сразу понизил до невозможности процент реализации (15 ударов, 2 попадания).

В переигровке на «Уэмбли» Почеттино отказался от 4-4-2 и дал отдохнуть Кейну. Но проблема осталась: 26-6. Правда, этого хватило для спокойной победы 2:0.

Прогноз

1,66«ТМ 3,5»

Единственное что может сыграть против «Тоттенхэма» — это смесь напряженного графика с недооценкой соперника. Причем более важный именно второй фактор, ведь на кубковый матч Почеттино наверняка выставит «маринованных» из глубокого запаса. Возможно, снова получит отдых главный «забивала» команды Харри Кейн.

Железно – у «шпор» будут проблемы с реализацией. Потому целого мешка голов не ждем. Ставим «ТМ 3,5» за 1,66.

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