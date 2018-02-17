«Вест Бромвич» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на матч 1/8 Кубка ФА 17 февраля

«Вест Бромвич»

Надо отметить, что главный тренер команды Алан Пардью серьезно отнесся к данному турниру. Это видно по составам на игры. В двух предыдущих стадиях Кубка ФА «дрозды» встречались с разными по силе соперниками. В 1/32 они играли против представителя четвертой по силе лиги Англии «Эксетер Сити», а в 1/16 – против третьей команды Премьер-лиги «Ливерпуля».

В противостоянии с «Эксетер Сити» «Вест Бромвич» решил все в первом тайме. Два гола до его средины и незабитый пенальти в его концовке показали, как аутсайдер главной лиги страны относится к этому турниру. В матче против «мерсисайдцев» Пардью сыграл в автобус (4-5-1).

И все пять голов в матче (3:2) пришли исключительно из-за инициативы «красных» и обоюдных ошибок. Опять же – все решилось еще в первом тайме. «Вест Бромвич» стремительно начал, «глотнул» быстрый мяч от Фирмино и за 11 минут забил два гола. В добавленное к тайму время обидный автогол записал на свой счет Матип.

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Все, что осталось – запереться и выдержать натиск «Ливерпуля» (23 удара). Салах отквитал один мяч на 78-й минуте, но большего сделать не удалось.

«Саутгемптон»

Команда Пеллегрино в первой матче играла с более сильным соперником. «Фулхэм» неплохо шел в Чемпионшипе, а сейчас даже претендует на выход в Премьер-лигу. «Саутгемптон» тоже сделал ставку на бодрое начало.

Голы в двух матчах случались до средины первого тайма. Только представителя Чемпионшипа удалось пробить на 29-й минуте, а соперника по 1/16 «Уотфорд» — уже на четвертой. Заметно было направленность игры «святых» и по владению.

В первых таймах подопечные Пеллегрино не уступали по этому показателю своим соперникам (49% и 54%), а во вторых периодах уходили в оборону (33% и 44%).

Прогноз

«Саутгемптон» за десять выездных матчей во всех турнирах проиграл только лидерам Премьер-лиги: «Ливерпулю», «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэму». Причем крупно проиграл только «мерсисайдцам» (0:3) и «шпорам» (2:5).

2,06«1 тайм: Х»

«Вест Бромвич» в последнее время тоже показывает неплохую игру у себя дома. Из четырех «влетов» три пришлось на лидеров чемпионата. А последний, самый свежий – как раз команде Пеллегрино (2:3). И первый тайм был более активным в исполнении обеих команд.

Но мы думаем, что сегодня они упрутся и заранее раскрывать все карты не будут. Наш выбор – «1 тайм: Х» за 2,06.

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