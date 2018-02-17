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    Фармацевтический прорыв

    «Гамбург» — «Байер». Прогноз и ставки на матч 23-го тура немецкого первенства по футболу 17 февраля

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    23-й тур Бундеслиги сведет «Гамбург» и «Байер» 17 февраля. Матч стартует в 17:30 по Москве. Прогноз на «Гамбург» — «Байер».

    «Гамбург»

    В прошедшем туре «Гамбург» практически унизили. И сделал это даже не соперник «динозавров» «Боруссия Дортмунд». Дело в том, что после прошедшего тура «черно-синие» остались единственной командой Бундеслиги, которая еще не праздновала победу в новом году.

    Неудачная серия «горожан» стартовала первого декабря и длится по сей день. Но не все так плохо. За девять официальных матчей этого периода «Гамбург» добыл четыре ничьи. Последними жертвами «динозавров» стали «Лейпциг» и «Ганновер» (по 1:1).

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    Эти локальные победы добыл уже новый коуч команды Бернд Холлербах. И пока коллектив футболистов только привыкает к новым требованиям. Потому-то у «горожан» сейчас очень низкая эффективность (2-3 удара в створ за игру).

    «Байер»

    За последние десять матчей с учетом товарищеских и Кубка «Байер» проиграл только два раза. Одним соперником выступила «Бавария» (1:3), так что проигрыш вполне понятен. Вторым – «Герта» (0:2). И вот тут уже возникают вопросы.

    Ближайшие события

    В матче со «Старой дамой» «фармацевты» нанесли 15 ударов по воротам соперника. Только проходить слишком глубоко в оборону не удавалось, потому имеем пять заблокированных ударов. Еще четыре были просто мимо. Но и шесть попаданий – довольно неплохой показатель. Забивать можно и нужно.

    Впрочем, нереализация не стала самой большой ошибкой игроков «Байера». Медленное перестроение из атаки в оборону – вот корень двух пропущенных мячей.

    Прогноз

    Отметим, что «Гамбург» в родных стенах играл до этого матча более сосредоточенно, чем в чужих. На «Фолькспаркштадионе» «динозавры» пропустили 12 мячей, на других стадионах – 20. Думаем, что новый тренер не станет сразу ломать наработанные схемы посреди сезона.

    2,14«тотал матча 2-3 гола»

    Ребята Хейко Херрлиха показывают примерно одинаковую результативность на своем и чужих стадионах (20 и 21 мяч соответственно). Но последние два матча были «сухими». Так что ждем небольшого прорыва от «фармацевтов».

    Наш выбор – «тотал матча 2-3 гола» за 2,14.

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