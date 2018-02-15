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    Насколько серьезно сыграет Венгер?

    «Эстерсунд» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 1/16 Лиги Европы 15 февраля

    Лига Европы Арсенал
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    Арсен Венгер
    Арсен Венгер
    premierleague.com
    В рамках 1/16 финала Лиги Европы «Эстерсунд» примет «Арсенал» 15 февраля. Матч начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Эстерсунд» — «Арсенал».

    «Эстерсунд»

    ОFK только в 2016 году вышел в Высшую лигу Швеции, но скромничать не стал и тут же принялся ковать железо пока горячо. Победа в Кубке страны обеспечила попадание во второй по престижности европейский турнир.

    А голод к серьезным соревнованиям обеспечил удачное выступление в текущем розыгрыше этого турнира. В своей группе («J») шведы заняли второе место, уступив «Атлетику» только по дополнительным показателям, ведь очков по итогам шести туров было поровну – по 11. Единственное поражение «Эстерсунда» было как раз на поле испанского клуба (1:0).

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    В Швеции иная система проведения футбольного сезона. Новый стартует только в апреле. По итогам прошлого розыгрыша подопечные Грэма Поттера заняли пятое место, продемонстрировав один из самых больших показателей ничьих в чемпионате – 11.

    «Арсенал»

    Сезон в Англии в самом разгаре. Но лучше это или хуже – можно спорить. Ведь эксперты не раз докоряли ФА Англии за слишком напряженный график футболистов.

    Ближайшие события

    «Арсенал» вылетел из еврокуковой зоны и после 27-ми туров занимает шестое место. Сейчас в активе «канониров» 45 очков. Отрыв от «Бернли» достаточно велик (девять очков), так что спешить волноваться за судьбу лондонцев не стоит.

    Соседи «Арсенала» по группе Лиги Европы наверняка были разочарованы – они практически не видели звезд. Ведь Арсен Венгер весь групповой этап предоставлял шансы молодежи и запасным игрокам. Что, впрочем, не помешало «канонирам» выиграть группу с отрывом в четыре очка.

    Прогноз

    1,89«ТБ 2,5»

    Изучая статистику сегодняшних соперников, мы попали на интересные факты. За весь групповой этап игроки «Арсенала» 15 раз попадали в положение «вне игры». Это один из самых высоких показателей в этом розыгрыше Лиги Европы (больше всего – 19).

    «Эстерсунд» за шесть игр попал в офсайд всего пять раз. Это второй показатель с конца в списке команд плей-офф. Настоятельно рекомендуем присмотреться к победе «Арсенала» по офсайдам. Кэфы появятся ближе к началу матча.

    Сейчас рекомендуем поставить на «ТБ 2,5» за 1,89. В пяти матчах из последних шести «Арсенал» пробивал данную ставку.

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