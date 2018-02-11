«Севилья» — «Жирона». Прогноз и ставки на матч 23-го тура чемпионата Испании 11 февраля

«Севилья»

Если подопечные Винченцо Монтеллы будут продолжать выступать в том же духе, то им можно распрощаться с мечтой о Лиге Чемпионов на следующий сезон.

В пяти матчах чемпионата, проведенных в новом году, «нервионцы» смогли набрать только четыре очка. Первая игра 2018 года закончилась поражение в дерби. «Красно-белые» проиграли на родной арене «Бетису» (3:5). В следующем туре уступили «Алавесу» на выезде (0:1).

После одержали победу в Барселоне. Одолев «Эспаньол» со счетом 3:0. Затем домашний матч принес мировую с «Хетафе» (1:1). Поединок последнего тура закончился полным фиаско. Севильцы разгромно проиграли «Эйбару» (1:5).

После 22-х туров «красно-белые» занимают 6-е место с 33 очками. От зоны Лиги Чемпионов их отделяет уже 6-ть баллов.

Между собой оппоненты провели только один поединок. Игра первого круга закончилась минимальной победой «Севильи» со счетом 1:0.

Зато кубковые встречи «Севилья» провела на «ура». За месяц севильцы прошли три раунда в Кубке Испании. В 6-ти поединках они одержали победы в пяти играх. И теперь команда Монтеллы в финале встретится с «Барселоной».

Из-за перебора желтых карточек не сыграет полузащитник Эвер Банега. Так же из-за травм могут не сыграть защитники Даниэл Каррису, Себастьен Коршья и нападающий Нолито (2-а гола в сезоне).

«Жирона»

«Жирондинцы» на данный момент имеют четырехматчевую серию без поражений в чемпионате. После поражения в стартовом поединке нового года от «Валенсии» (1:2), не проигрывают уже в четыре матча.

На своем поле разгромили «Лас Пальмас» (6:0). Затем привезли два очка из выездных встреч. Сыграли с «Атлетико» Мадрид (1:1) и «Малагой» (0:0). В прошлом туре переиграли «Атлетик» Бильбао (2:0) на родной арене.

«Бело-красные» в 22-х поединках Примеры смогли положить в свою копилку 31-н балл. Предстоящих соперников отделяет всего два очка.

Из 11-ти гостевых поединков «Жирона» смогла одержать победы в трех играх. Еще пять матчей сыграла вничью. И проиграла в трех встречах.

Не сыграет в предстоящей игре защитник Пабло Маффео.

Прогноз

Букмекеры считаю фаворитом матча хозяев поля. Шансы на их победу оценены коэффициентом 1,74. На победу «Жироны» дают 4,80, ничья — 4,00.

1,68голы в обоих таймах: да

«Севилья» отдала много сил в кубковом матче. И к тому же не может победить уже в трех домашних матчах чемпионата. Но «Жирона» последний раз побеждала два месяца тому назад в гостевом поединке Примеры.

Поэтому поставим в этой игре на голы. А именно — голы в обоих таймах: да за 1,68.

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