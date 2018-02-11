Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Очередной экзамен для новичка

    «Севилья» — «Жирона». Прогноз и ставки на матч 23-го тура чемпионата Испании 11 февраля

    Примера Футбол Испании Севилья Жирона Календарь Примеры
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Футболисты «Севильи»
    Футболисты «Севильи»
    sevillafc.es
    11 февраля в рамках 23-го тура испанской Примеры «Севилья» на «Рамон Санчес Писхуан» примет «Жирону». Матч начнется в 14:00 по Москве. Прогноз на «Севилья» — «Жирона».

    «Севилья»

    Если подопечные Винченцо Монтеллы будут продолжать выступать в том же духе, то им можно распрощаться с мечтой о Лиге Чемпионов на следующий сезон.

    В пяти матчах чемпионата, проведенных в новом году, «нервионцы» смогли набрать только четыре очка. Первая игра 2018 года закончилась поражение в дерби. «Красно-белые» проиграли на родной арене «Бетису» (3:5). В следующем туре уступили «Алавесу» на выезде (0:1).

    После одержали победу в Барселоне. Одолев «Эспаньол» со счетом 3:0. Затем домашний матч принес мировую с «Хетафе» (1:1). Поединок последнего тура закончился полным фиаско. Севильцы разгромно проиграли «Эйбару» (1:5).

    После 22-х туров «красно-белые» занимают 6-е место с 33 очками. От зоны Лиги Чемпионов их отделяет уже 6-ть баллов.

    Между собой оппоненты провели только один поединок. Игра первого круга закончилась минимальной победой «Севильи» со счетом 1:0.

    Ближайшие события

    Зато кубковые встречи «Севилья» провела на «ура». За месяц севильцы прошли три раунда в Кубке Испании. В 6-ти поединках они одержали победы в пяти играх. И теперь команда Монтеллы в финале встретится с «Барселоной».

    Из-за перебора желтых карточек не сыграет полузащитник Эвер Банега. Так же из-за травм могут не сыграть защитники Даниэл Каррису, Себастьен Коршья и нападающий Нолито (2-а гола в сезоне).

    «Жирона»

    «Жирондинцы» на данный момент имеют четырехматчевую серию без поражений в чемпионате. После поражения в стартовом поединке нового года от «Валенсии» (1:2), не проигрывают уже в четыре матча.

    На своем поле разгромили «Лас Пальмас» (6:0). Затем привезли два очка из выездных встреч. Сыграли с «Атлетико» Мадрид (1:1) и «Малагой» (0:0). В прошлом туре переиграли «Атлетик» Бильбао (2:0) на родной арене.

    «Бело-красные» в 22-х поединках Примеры смогли положить в свою копилку 31-н балл. Предстоящих соперников отделяет всего два очка.

    Из 11-ти гостевых поединков «Жирона» смогла одержать победы в трех играх. Еще пять матчей сыграла вничью. И проиграла в трех встречах.

    Не сыграет в предстоящей игре защитник Пабло Маффео.

    Прогноз

    Букмекеры считаю фаворитом матча хозяев поля. Шансы на их победу оценены коэффициентом 1,74. На победу «Жироны» дают 4,80, ничья — 4,00.

    1,68голы в обоих таймах: да

    «Севилья» отдала много сил в кубковом матче. И к тому же не может победить уже в трех домашних матчах чемпионата. Но «Жирона» последний раз побеждала два месяца тому назад в гостевом поединке Примеры.

    Поэтому поставим в этой игре на голы. А именно — голы в обоих таймах: да за 1,68.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Ювентус» гостит во Флоренции
  • 10,21
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Домашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Россияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИ«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаМолодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года
    Комментарии
    Подробный разбор
  • В Корею — без медальных планов
  • Сколько медалей выиграет сборная России на играх в Пхенчхане?
    •
  • Олимпийская Россия и ее соперники
  • Анонс хоккейного турнира на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане
    •
  • Рыцари непечального образа
  • Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
    •
  • Трансферный дайджест. 30 января – 5 февраля
  • Куда рвется Кришито, какой бразилец близок к «Спартаку», как разрешится ситуация с Шатовым и другие трансферные новости последних дней
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов