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    «Лион» — «Ренн». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 11 февраля

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    Футболисты «Лиона»
    worldfootball.net
    В воскресенье, 11 февраля в рамках 25-го тура французской Лиги 1 «Лион» на своем поле примет «Ренн». Матч начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Лион» — «Ренн».

    «Лион»

    «Ткачи» после 24-х матчей чемпионата расположились на 4-й строке в турнирной таблице. В этих встречах они смогли положить в свою копилку 48-м очков.

    Победа над ПСЖ (2:1) сыграла злую шутку с «Лионом». После той победы «львы» уступили в других матчах Лиги 1. Проиграли «Бордо» (1:3) на выезде, пропустив уже в первом тайме три гола. Затем уступили «Монако» на «Луи-2» со счетом 2:3, выигрывая по ходу матча в два мяча.

    Между этими поединками подопечные Бруно Женезио смогли пройти два раунда в Кубке Франции. В 1/16 финала переиграли «Монако» (3:2) на его поле. Матч следующего раунда принес «Лиону» победу в Монпелье (2:1).

    Ближайшие события

    Из трех последних матчей между этими командами, две встречи выиграл «Лион» (1:0 и 2:0), и в одной игре победил «Ренн» (2:1).

    «Ренн»

    Футболисты Лямуши на данный момент расположились на 10-й строке в турнирке. В 24-х поединках они смогли набрать 31-н балл.

    «Красно-чёрные» начали год с поражения в кубковом матче от ПСЖ (1:6). Затем в матче Кубка Лиги переиграли «Тулузу» (4:2). Но в следующем поединке уступили «Марселю» (0:3) в игре чемпионата. Все эти матчи состоялись на «Роазон Парк».

    Потом одержали две победы в играх Лиги 1. На выезде переиграли «Лилль» (2:1). В домашнем поединке победили «Анжер» (1:0). После этого последовало три поражения подряд. Проиграли «Дижону» (1:2) и «Генгаму» (1:0) в играх чемпионата. Так же проиграли ПСЖ (2:3) в поединке Кубка французской Лиги.

    1,71победа «Лиона» с форой (-1)

    В первом круге чемпионата «Лион» обыграл «Ренн» на выезде со счетом 2:1. «Красно-чёрные» смогли переиграть «ткачей» только в 2-х матчах из 12-ти.

    Прогноз

    «Лион» безусловный фаворит предстоящего противостояния. На их победу предлагают коэффициент в 1,45. Победа «Ренна» — 7,50, ничья — 4,40.

    4,70«Лион» победит и ТМ 2.5: да

    Матчи между «Лионом» и «Ренном» не отличается высокой результативностью. Из последних 12-ти встреч только три принесли больше двух голов.

    «Ткачи» должны победит в этой встречи. Предлагаем сделать ставку — победа «Лиона» с форой (-1) за 1,71. И скорее всего, много голов в этой игре не будет. Поэтому можно ставить на событие — «Лион» победит и ТМ 2.5: да за 4,70.

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