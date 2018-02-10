Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Сумеют ли «малыши» дать отпор грозным парижанам?

    «Тулуза» — ПСЖ. Прогноз и ставки на матч 25-го тура чемпионата Франции по футболу 10 февраля

    Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Тулуза Календарь Лиги 1
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    ПСЖ — «Тулуза»
    ПСЖ — «Тулуза»
    Тулуза — ПСЖ19:00
    В субботу, 10 февраля в рамках 25-го тура французской Лиги 1 «Тулуза» примет дома «Пари Сен-Жермен». Матч начнется в 19:00 по Москве. Прогноз на «Тулуза» — ПСЖ.

    «Тулуза»

    Дела «Тулузы» идут не слишком хорошо. Одержав в первую неделю нового года домашнюю победу над «Ниццей» (1:0) в Кубке Франции, «тефес» выдали пятиматчевую провальную серию.

    В Кубке лиге «Тулуза» на выезде уступила «Ренну» (2:4), после чего в чемпионате проиграла в гостях «Сент-Этьену» (0:2).

    Вернувшись домой, «малыши» на своем поле сыграли вничью с«Нантом», после чего потерпели еще два поражения на выезде подряд.

    В Лиге 1 они проиграли «Монпелье» (1:2), а в Кубке Франции — скромному «Бур-ан-Бресс» (0:2). Уже после первого матча в отставку был отправлен главный тренер Паскаль Дюпра и команду возглавил его ассистент Мишель Дебев.

    1,61ПСЖ победит и Кавани забьет После кубковой неудачи, команда под управлением Дебева одержала две победы подряд, обыграв «Труа» (1:0) дома и «Ниццу» (1:0) на выезде.

    После 24 туров «Тулуза» занимает 16-е место с 26 очками. Разница мячей 22-32, лучший бомбардир с 6 голами — Макс Градель. 4 гола и три передачи на счету Анди Делора.

    В предстоящем матче из-за травм могут не сыграть защитники Жак Франсуа Мубандже, Клеман Мишелен, хавбек Сомалия и нападающие Яя Саного и Анди Делор.

    ПСЖ

    Ближайшие события

    Парижане в середине января потерпели первое за девять матчей поражение, уступив на выезде «Лиону» со счетом 1:2. Затем подопечные Унаи Эмери выиграли еще пять матчей подряд.

    На своем поле ПСЖ в рамках Кубка Франции обыграл «Генгам» (4:2), после чего в рамках Лиги 1 разгромил «Монпелье» (4:0).

    В выездном матче Кубка Лиги «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Ренном» (3:2). Следующие два выездных матча также завершились крупными победами парижан — над «Лиллем» (3:0) в чемпионате и «СОшо» (4:1) в Кубке Лиги.

    1,57ПСЖ победит и 3 или более голов в матче После 24 туров ПСЖ возглавляет таблицу с 62 очками, разница мячей 62-17. Лучший бомбардир — Эдинсон Кавани с 21 очком и 7 ассистами. 18 голов и 13 передач у Неймара.

    В предстоящем матче не сыграют из-за травм вратарь Кевин Трапп, полузащитники Тьяго Мотта, Адриен Рабио, Юлиан Дракслер и Хавьер Пасторе. Из-за дисквалификации не сыграет Киллиан Мбаппе.

    В матче первого круга ПСЖ победил со счетом 6:2. В прошлом сезоне парижане сыграли со счетом 0:0 дома и уступили со счетом 0:2 на выезде.

    Сезоном ранее команды встречались 4 раза в Лиге и Кубках, ПСЖ выиграл все 4 матча, победив в тулузе со счетом 1:0.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Пари Сен-Жермен», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,18.

    Все прогнозы на Лигу 1

    За успех «Тулузы» предлагают 17,0, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 6,50.

    2,37Кавани и Неймар забьют Парижане являются явным фаворитом, но в последних матчах им не удавалось одерживать крупных побед в Тулузе. «Тефес» мало забивают, но на своем поле неплохо обороняются.

    Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1,65 и «тотал голов меньше 2,5» за 2,60, а также европейский гандикап «победа "Тулузы" +3 гола» — за 1,44.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Барселона» подтвердит статус фаворита на «Месталье»
  • 4,59
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Джастин Гэтлин и Усэйн БолтДобегался. Болт ушел проигравшимБолт проиграл. Как это вообще возможно?Россияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Леонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Владимир КличкоУважение и рекорды против скучности и однообразияРеакция на завершение карьеры Владимиром КличкоФлойд Мейвезер нокаутировал Конора МакгрегораОбогатился и спас бокс. Мейвезер победил МакгрегораБой века — в обзоре зарубежных СМИ
    Комментарии
    Подробный разбор
  • В Корею — без медальных планов
  • Сколько медалей выиграет сборная России на играх в Пхенчхане?
    •
  • Олимпийская Россия и ее соперники
  • Анонс хоккейного турнира на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане
    •
  • Рыцари непечального образа
  • Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
    •
  • Трансферный дайджест. 30 января – 5 февраля
  • Куда рвется Кришито, какой бразилец близок к «Спартаку», как разрешится ситуация с Шатовым и другие трансферные новости последних дней
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов