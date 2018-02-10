«Тулуза» — ПСЖ. Прогноз и ставки на матч 25-го тура чемпионата Франции по футболу 10 февраля

«Тулуза»

Дела «Тулузы» идут не слишком хорошо. Одержав в первую неделю нового года домашнюю победу над «Ниццей» (1:0) в Кубке Франции, «тефес» выдали пятиматчевую провальную серию.

В Кубке лиге «Тулуза» на выезде уступила «Ренну» (2:4), после чего в чемпионате проиграла в гостях «Сент-Этьену» (0:2).

Вернувшись домой, «малыши» на своем поле сыграли вничью с«Нантом», после чего потерпели еще два поражения на выезде подряд.

В Лиге 1 они проиграли «Монпелье» (1:2), а в Кубке Франции — скромному «Бур-ан-Бресс» (0:2). Уже после первого матча в отставку был отправлен главный тренер Паскаль Дюпра и команду возглавил его ассистент Мишель Дебев.

1,61ПСЖ победит и Кавани забьет После кубковой неудачи, команда под управлением Дебева одержала две победы подряд, обыграв «Труа» (1:0) дома и «Ниццу» (1:0) на выезде.

После 24 туров «Тулуза» занимает 16-е место с 26 очками. Разница мячей 22-32, лучший бомбардир с 6 голами — Макс Градель. 4 гола и три передачи на счету Анди Делора.

В предстоящем матче из-за травм могут не сыграть защитники Жак Франсуа Мубандже, Клеман Мишелен, хавбек Сомалия и нападающие Яя Саного и Анди Делор.

ПСЖ

Парижане в середине января потерпели первое за девять матчей поражение, уступив на выезде «Лиону» со счетом 1:2. Затем подопечные Унаи Эмери выиграли еще пять матчей подряд.

На своем поле ПСЖ в рамках Кубка Франции обыграл «Генгам» (4:2), после чего в рамках Лиги 1 разгромил «Монпелье» (4:0).

В выездном матче Кубка Лиги «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Ренном» (3:2). Следующие два выездных матча также завершились крупными победами парижан — над «Лиллем» (3:0) в чемпионате и «СОшо» (4:1) в Кубке Лиги.

1,57ПСЖ победит и 3 или более голов в матче После 24 туров ПСЖ возглавляет таблицу с 62 очками, разница мячей 62-17. Лучший бомбардир — Эдинсон Кавани с 21 очком и 7 ассистами. 18 голов и 13 передач у Неймара.

В предстоящем матче не сыграют из-за травм вратарь Кевин Трапп, полузащитники Тьяго Мотта, Адриен Рабио, Юлиан Дракслер и Хавьер Пасторе. Из-за дисквалификации не сыграет Киллиан Мбаппе.

В матче первого круга ПСЖ победил со счетом 6:2. В прошлом сезоне парижане сыграли со счетом 0:0 дома и уступили со счетом 0:2 на выезде.

Сезоном ранее команды встречались 4 раза в Лиге и Кубках, ПСЖ выиграл все 4 матча, победив в тулузе со счетом 1:0.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Пари Сен-Жермен», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,18.

Все прогнозы на Лигу 1

За успех «Тулузы» предлагают 17,0, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 6,50.

2,37Кавани и Неймар забьют Парижане являются явным фаворитом, но в последних матчах им не удавалось одерживать крупных побед в Тулузе. «Тефес» мало забивают, но на своем поле неплохо обороняются.

Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1,65 и «тотал голов меньше 2,5» за 2,60, а также европейский гандикап «победа "Тулузы" +3 гола» — за 1,44.

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