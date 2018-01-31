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    Увезет ли «Лестер» очки из «Ливерпуля»?

    «Эвертон» — «Лестер». Прогноз и ставки на матч 25-го тура чемпионата Англии по футболу 31 января

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    «Лестер» — «Эвертон»
    «Лестер» — «Эвертон»
    uefa.com
    Эвертон — Лестер22:45
    В рамках 25-го тура чемпионата Англии «Эвертон» примет на своем поле «Лестер». Матч состоится 31 января и начнется в 22:45 мск. Прогноз на «Эвертон» — «Лестер». Прогноз на «Эвертон» — «Лестер».
    Ближайшие события

    «Эвертон»

    Дела ливерпульской команды обстоят не лучшим образом — «Эвертон» с 28 голами лишь 9-й и не выигрывал уже семь матчей подряд — последнюю победу «ириски» одержали накануне «боксинг дэй», победив дома аутсайдера «Суонси» (3:1).

    Перед новым годом «Эвертон» уступил на выезде «Борнмуту» (1:2), а 1 января проиграл на своем поле «МЮ» со счетом 0:2.

    Затем в кубковом дерюи с «Ливерпулем» «синие» уступили на «Энфилде» со счетом 1:2. После чего в Лондоне были разгромлены «Тоттенхэмом» (0:4) в матче АПЛ.

    В последнем матче «Эвертон» на своем поле сыграл вничью с «Вест Бромвичем» — 1:1.

    2,37Угловой в первые 5 минут Разница мячей мерсисайдцев 26-39, лучший бомбардир «Эвертона» — Уэйн Руни с 10 голами, еще 5 мячей забил Умар Ньясс.

    Из-за травм матч могут пропустить защитники Лейтон Бэйнс, Шеймус Коулман и Рамиро Мори, полузащитники Джеймс Маккарти, Мухамед Бешич, Дави Классен, Доминик Калверт-Льюин и нападающий Уэйн Руни.

    «Лестер»

    В начале января «лисы» в 1/32 финала Кубка Англии справились с «Флитвуд таун», но не с первого раза. В первом матче с командой третьего дивизиона на выезде подопечные Клода Пюэля сыграли вничью 0:0.

    Затем «Лестер» на выезде разошелся миром с «Челси» (0:0) в матче АПЛ, а в ответном матче с «Флитвудом» на своем поле одержал победу со счетом 2:0.

    После чего, «Лестер» в рамках АПЛ одержал домашнюю победу над «Уотфордом» (2:0) а в последнем матче в рамках Кубка Англии разгромил выступающий в третьем дивизионе «Питерборо» (5:1)..

    1,75«Лестер» выиграет один из таймов «Лестер» с 34 очками на 7-м месте, разница мячей 36-32. Лучший нападающий «Лестера» — Джейми Варди с 10 голами в АПЛ, еще 8 голов и 10 ассистов у Рияда Мареза.

    Из-за травм матч могут пропустить защитники Уэс Морган, Дэнни Симпсон и Гарри Магир, хавбек Мэтти Джеймс и форварды Леонардо Уллоа и Джейми Варди.

    В матче первого круга «Лестер» одержал домашнюю победу со счетом 2:0. В прошлом сезоне «Эвертон» выиграл оба матча в рамках АПЛ (2:0 на выезде, 4:2 дома). А вот в рамках Кубка Англии «Лестер» победил в Ливерпуле со счетом 2:1.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Лестер», оценивая победу хозяев с коэффициентом 2,50.

    За успех «Эвертона» предлагают 2,87, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 4,20.

    1,95Меньше 10 угловых Обе команды много пропускают и забивают, но «Лестер» в последних матчах выглядит куда лучше, и забивает больше. В Ливерпуле команде Клода Пюэля по силам набрать очки и даже одержать победу.

    Интересны варианты «обе команды забьют» за 1,91 и «тотал голов больше 2,5» за 2,1, а также европейский гандикап «победа "Эвертон" +1 гол» — за 1,50.

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