«Ньюпорт» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на Кубок Англии по футболу 27 января

«Ньюпорт»

Представитель четвертого по силе дивизиона Англии уже успел пройти три раунда. «Отважные» в первом основном раунде переиграли «Уолсолл» (2:1). Затем оставили за бортом «Кэмбридж Юнайтед» (2:0). В 1/32 финала выбили представителя Чемпионшипа «Лидс» (2:1). Все эти матчи они провели на своем поле.

Валлийская команда после 29-ти поединков в Лиге 2 обосновалась на 8-й строчке турнирной таблицы. Подопечные Флинна набрали в этих играх 46-ть очков. От зоны плей-офф их отделяет всего один балл.

«Ньюпорт» имеет на данный момент серию из шести матчей без поражений во всех турнирах. Поединки января принесли «отважным» пять побед и одну ничью. Победили «Эксетер Сити» (2:1)и «Кроли Таун» (2:1) на своем поле. Так же обыграли «Гримсби Таун» (2:1) на выезде. В 29-м туре «Ньюпорт» на родной арене поделил очки с «Моркэмбом» (1:1).

«Тоттенхэм»

«Шпоры» в предыдущем раунде Кубка Англии переиграли «Уимблдон» на своем поле со счетом 3:0. В прошлом сезоне Кубка «Тоттенхэм» был остановлен «Челси» в полуфинале. Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу «синих».

Подопечные Почеттино не знают поражений уже в семи матчах кряду. В этих встречах они одержали пять побед и два раза сыграли вничью. Январские матчи чемпионата принесли две виктории и две ничьи. Победили «Суонси Сити» (2:0) на выезде и «Эвертон» (4:0) дома. С «Вест Хэмом» дома и «Саутгемптоном» на выезде расписали мировые. Обе встречи закончились со счетом 1:1.

«Лилейно-белые» после 24-х поединков чемпионата занимают пятое место. В активе «шпор» насчитывается 45-ть баллов. Отставание от четвертой строчки составляет два очка.

2,09обе забьют: да

Последний раз команды встречались между собой 58-м лет тому назад. Тогда «Тоттенхэм» без проблем разобрался с валлийцами. Результат того матча 4:0 в пользу «шпор».

Прогноз

На победу «Тоттенхэма» в основное время предлагают коэффициент 1,17. Виктория «Ньюпорта» оценена в 17 к 1. Ничья — 7,70.

Мало вероятно, что низшие по-классу доставят много хлопот команде Почеттино. Единственное, что может произойти в этой встречи — это гол в ворота «шпор». Поэтому рискнем спрогнозировать — обе команды забьют: да за 2,09.

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