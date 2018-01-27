ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Отважные» рвутся в бой

    «Ньюпорт» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на Кубок Англии по футболу 27 января

    Кубок Англии Футбол Англии Тоттенхэм
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Футболисты «Тоттенхэма»
    Футболисты «Тоттенхэма»
    tribuna.com
    В субботу, 27 января, «Ньюпорт» примет на своем поле лондонский «Тоттенхэм» в 1/16 финала Кубка Англии. Начало матча – в 20:30 по мск. Прогноз на «Ньюпорт» — «Тоттенхэм».

    «Ньюпорт»

    Представитель четвертого по силе дивизиона Англии уже успел пройти три раунда. «Отважные» в первом основном раунде переиграли «Уолсолл» (2:1). Затем оставили за бортом «Кэмбридж Юнайтед» (2:0). В 1/32 финала выбили представителя Чемпионшипа «Лидс» (2:1). Все эти матчи они провели на своем поле.

    Валлийская команда после 29-ти поединков в Лиге 2 обосновалась на 8-й строчке турнирной таблицы. Подопечные Флинна набрали в этих играх 46-ть очков. От зоны плей-офф их отделяет всего один балл.

    Ближайшие события

    «Ньюпорт» имеет на данный момент серию из шести матчей без поражений во всех турнирах. Поединки января принесли «отважным» пять побед и одну ничью. Победили «Эксетер Сити» (2:1)и «Кроли Таун» (2:1) на своем поле. Так же обыграли «Гримсби Таун» (2:1) на выезде. В 29-м туре «Ньюпорт» на родной арене поделил очки с «Моркэмбом» (1:1).

    «Тоттенхэм»

    «Шпоры» в предыдущем раунде Кубка Англии переиграли «Уимблдон» на своем поле со счетом 3:0. В прошлом сезоне Кубка «Тоттенхэм» был остановлен «Челси» в полуфинале. Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу «синих».

    Подопечные Почеттино не знают поражений уже в семи матчах кряду. В этих встречах они одержали пять побед и два раза сыграли вничью. Январские матчи чемпионата принесли две виктории и две ничьи. Победили «Суонси Сити» (2:0) на выезде и «Эвертон» (4:0) дома. С «Вест Хэмом» дома и «Саутгемптоном» на выезде расписали мировые. Обе встречи закончились со счетом 1:1.

    «Лилейно-белые» после 24-х поединков чемпионата занимают пятое место. В активе «шпор» насчитывается 45-ть баллов. Отставание от четвертой строчки составляет два очка.

    2,09обе забьют: да

    Последний раз команды встречались между собой 58-м лет тому назад. Тогда «Тоттенхэм» без проблем разобрался с валлийцами. Результат того матча 4:0 в пользу «шпор».

    Прогноз

    На победу «Тоттенхэма» в основное время предлагают коэффициент 1,17. Виктория «Ньюпорта» оценена в 17 к 1. Ничья — 7,70.

    Мало вероятно, что низшие по-классу доставят много хлопот команде Почеттино. Единственное, что может произойти в этой встречи — это гол в ворота «шпор». Поэтому рискнем спрогнозировать — обе команды забьют: да за 2,09.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Кураж на «Камп Ноу»
  • 5,47
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Флойд Мейвезер нокаутировал Конора МакгрегораОбогатился и спас бокс. Мейвезер победил МакгрегораБой века — в обзоре зарубежных СМИПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года
    Комментарии
    Подробный разбор
  • УЕФА снова пытается спасти футбол
  • Грядут очередные инициативы УЕФА по регулированию финансовой жизни клубов
    •
  • Турция нам по силам, со шведами будет сложнее
  • Реакция прессы на результаты жеребьевки Лиги Наций
    •
  • Гвардиола в шаге от первого трофея в Англии
  • Реакция прессы на матч «Бристоль Сити» — «МанСити»
    •
  • Новый удар по сборной России
  • Число российских звезд, не допущенных на Олимпиаду-2018, стремительно выросло
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов