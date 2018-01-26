«Дижон» — «Ренн». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 26 января

«Дижон»

Команда Оливье Далль’Ольо не может одержать победу уже более месяца. С начало года «Дижон» успел провести четыре поединка.

Первый матч после перерыва закончился поражение в Кубке Франции. «Совы» уступили «Страсбургу» только в дополнительное время (2:3). Затем на домашней арене поделили очки с последней командой чемпионата. Встреча с «Метцем» закончилась со счетом 1:1.

Выезд в Париж закончился полным фиаско. ПСЖ отправил в ворота гостей восемь безответных мячей. Игра 22-го тура тоже не принесла очков. «Дижон» уступил «Страсбургу» со счетом 2:3.

На данный момент «совы» с 25-ю очками занимают 14-е место в турнирной таблице. Но от опасной зоны их отделяет всего 3-и балла.

Защитник Папи Джилободжи дисквалифицирован и не поможет команде в предстоящей игре. Участие в матче полузащитника Ромена Амальфитано под вопросом.

«Ренн»

В январе «Ренн» провел пять встреч. 7 января команда Лямуши уступила ПСЖ в рамках Кубка французской Лиги со счетом 1:6. Матч Кубка Франции принес им победу над «Тулузой» (4:2).

Поединки чемпионата принесли «красно-чёрным» две победы и одно поражение. На своем поле проиграли «Марселю» (0:3). Затем привезли три очка из Лилля (2:1). В 22-м туре на «Роазон Парк» одолели «Анжер» со счетом 1:0.

После 22-х игр чемпионата подопечные Сабри Лямуши занимают 8-ю строку в турнирной таблице чемпионата. В этих поединках «Ренн» набрал 31-н балл.

Под большим вопросом участие в матче полузащитнике Вахби Хазри.

Прогноз

Явного фаворита в предстоящем поединке нет. На победу одной из команд букмекеры предлагают почти одинаковые коэффициенты 2,60 и 2,70 соответственно. Ничья — 3,30.

1,87победа «Дижона» с форой (0)

«Дижон» вот уже как в шести домашних поединках подряд не знает поражений. К тому же «совы» в прошлом сезоне обыграли «Ренн» со счетом 3:0. Из 25-ти баллов, заработанных в этом чемпионате, 20-ть очков «Дижон» взял на своем поле.

Подопечным Оливье Далль’Ольо нужно брать очки в предстоящем матче, чтобы немного оторваться от зоны вылета. Поэтому мы считаем, что они не проиграют на своем поле. Наш прогноз — победа «Дижона» с форой (0) за 1,87.

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