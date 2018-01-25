«Зенит» — «Славия» Прага. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 23 января

«Зенит»

«Сине-бело-голубые» уже успели провести первый контрольный матч на тренировочных сборах в ОАЭ. «Зенит» разгромил датский «Копенгаген» со счетом 5:0. Дубль на свой счет записал Андрей Панюков.

На зимний перерыв подопечные Роберто Манчини ушли на втором месте. В 20-ти проведенных матчах они смогли заработать 37-м очков. Отставание от первого места составляет 8-м баллов.

В декабре «зенитчики» провели три встречи. Победили «Урал» (2:1) на своем поле в игре чемпионата. Обыграли в Испании «Реал Сосьедад» (3:1) в поединке ЛЕ. Последнюю игру перед перерывом «Зенит» провел в Грозном. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Команде Манчини после этой встречи предстоит провести еще четыре контрольных поединка.

«Славия» Прага

Чешская «Славия» после 16-ти матчей чемпионата Чехии расположилась на 2-ой строке турнирной таблице. Но от первого места их отделяет 14-ть очков.

«Красно-белые» не смогли пробиться в 1/16 финала ЛЕ, уступив Астане (0:1), в игре последнего тура группового турнира. На внутренней арене «лоскутные» имеют трехматчевую серию без поражений.

1.78обе забьют: да

«Славия» уже успела провести два контрольных поединка в этом году. Уступила команде испанской Сегунде Б «Линенсе» (2:4) и победила представителя чешской Лиги 2 «Викторию» Жижков (5:0).

Прогноз

«Зенит» в первом контрольном поединке разбил прошлогоднего чемпиона Дании. Забив к 35-й минуте уже три гола.

«Славия» не смогла пробиться в плей-офф Лиги Европы и в чешской Лиги безнадежно отстает от первого места. В первом контрольном поединке этого года не смогли справиться с клубов из Сегунды Б.

«Зенитчики» явно сильнее своего оппонента, но статус матча позволит команда играть не в полную силу. Не исключено, что «Зенит» не сможет оставить свои ворота на «замке». «Славия» Прага забьет гол: да или обе забьют:да — приемлемые результаты для этого матча.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram